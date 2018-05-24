За что-то мстит?! Станислав Садальский обнародовал неудачное фото Ларисы Гузеевой

«Роль в «Жестоком романсе» не была для Ларисы дебютной. Она появилась на экране за 4 года до этого в «Месте встречи…», в крошечном эпизоде, где берут Фокса в ресторане Астория. Лара там танцует с Колей Тараскиным, даже сам Говорухин не помнит этого», — написал Садальский.