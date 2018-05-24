За что-то мстит?! Станислав Садальский обнародовал неудачное фото Ларисы Гузеевой

На днях известная актриса и телеведущая отметила день рождения.
Станислав Садальский посвятил Ларисе Гузеевой пост в своем микроблоге. Артист выложил серию снимков Ларисы и отметил ее исключительные заслуги в кинематографе.
«Роль в «Жестоком романсе» не была для Ларисы дебютной. Она появилась на экране за 4 года до этого в «Месте встречи…», в крошечном эпизоде, где берут Фокса в ресторане Астория. Лара там танцует с Колей Тараскиным, даже сам Говорухин не помнит этого», — написал Садальский.
Среди снимков выделялась свежая фотография Ларисы, которую не назовешь удачной. «У всех есть неудачные фотографии», «Как-то даже стыдно за такой поступок… накануне дня рождения женщины… думаете её будут меньше любить?», — пишут поклонники Гузеевой в микроблоге Садальского.
🎬🎬🎬🎬🎬 Роль в «Жестоком романсе» не была для Ларисы дебютной. Она появилась на экране за 4 года до этого в «Месте встречи…», в крошечном эпизоде, где берут Фокса в ресторане Астория… Лара там танцует с Колей Тараскиным…))), даже сам Говорухин не помнит этого…)) С наступающим ХепПи БёЗды Лара #сднемрождения #гузеева #местовстречиизменитьнельзя #садальский #бесприданница #жестокийроманс