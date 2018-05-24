чт, 24.05.2018
«Посмотрели клип оригинальный, оделись и пошли снимать» Мальчик из Таллинна спародировал хит Киркорова
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Звезды
Евровидение
Музыка
Эксклюзив
Party
Жизнь
Cмотри
Секс
Курьез
Розыгрыш
Мужской клуб
  • Limon
  • Звезды
  • За что-то мстит?! Станислав Садальский обнародовал неудачное фото Ларисы Гузеевой

За что-то мстит?! Станислав Садальский обнародовал неудачное фото Ларисы Гузеевой

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Лариса Гузеева

ФОТО: Scanpix

​На днях известная актриса и телеведущая отметила день рождения.

Станислав Садальский посвятил Ларисе Гузеевой пост в своем микроблоге. Артист выложил серию снимков Ларисы и отметил ее исключительные заслуги в кинематографе.

«Роль в «Жестоком романсе» не была для Ларисы дебютной. Она появилась на экране за 4 года до этого в «Месте встречи…», в крошечном эпизоде, где берут Фокса в ресторане Астория. Лара там танцует с Колей Тараскиным, даже сам Говорухин не помнит этого», — написал Садальский.

ФОТО: Instagram

Среди снимков выделялась свежая фотография Ларисы, которую не назовешь удачной. «У всех есть неудачные фотографии», «Как-то даже стыдно за такой поступок… накануне дня рождения женщины… думаете её будут меньше любить?», — пишут поклонники Гузеевой в микроблоге Садальского.

🎬🎬🎬🎬🎬 Роль в «Жестоком романсе» не была для Ларисы дебютной. Она появилась на экране за 4 года до этого в «Месте встречи…», в крошечном эпизоде, где берут Фокса в ресторане Астория… Лара там танцует с Колей Тараскиным…))), даже сам Говорухин не помнит этого…)) С наступающим ХепПи БёЗды Лара #сднемрождения #гузеева #местовстречиизменитьнельзя #садальский #бесприданница #жестокийроманс

A post shared by Станислав Садальский (@stassadal) on

Читать также

Актуально

НАВЕРХ