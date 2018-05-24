Остатки былой роскоши: модель-ветеран Playboy не хочет смириться с возрастом

Френчи была приглашенной звездой вечеринки. И хотя даме уже 42 года, она не изменяет себе и продолжает эпатировать публику чересчур откровенными нарядами. Своему любимому розовому цвету Френчи тоже не изменяет годами.

Нравится ли ей самой отражение в зеркале, никто сказать не берется. Скорее всего, с каждым годом все меньше, иначе зачем модель так часто прибегает к услугам пластических хирургов?