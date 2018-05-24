чт, 24.05.2018
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Остатки былой роскоши: модель-ветеран Playboy не хочет смириться с возрастом Смотрите галерею!

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Актриса, модель Playboy, танцовщица и звезда реалити-шоу французского происхождения Анжелика Морган, известная под псевдонимом Френчи, стала почетной гостьей стриптиз-клуба в Лас-Вегасе.

Френчи была приглашенной звездой вечеринки. И хотя даме уже 42 года, она не изменяет себе и продолжает эпатировать публику чересчур откровенными нарядами. Своему любимому розовому цвету Френчи тоже не изменяет годами. 

Нравится ли ей самой отражение в зеркале, никто сказать не берется. Скорее всего, с каждым годом все меньше, иначе зачем модель так часто прибегает к услугам пластических хирургов?

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