Остатки былой роскоши: модель-ветеран Playboy не хочет смириться с возрастом Смотрите галерею!
24 мая 2018 г., 11:08
Актриса, модель Playboy, танцовщица и звезда реалити-шоу французского происхождения Анжелика Морган, известная под псевдонимом Френчи, стала почетной гостьей стриптиз-клуба в Лас-Вегасе.
Френчи была приглашенной звездой вечеринки. И хотя даме уже 42 года, она не изменяет себе и продолжает эпатировать публику чересчур откровенными нарядами. Своему любимому розовому цвету Френчи тоже не изменяет годами.
Нравится ли ей самой отражение в зеркале, никто сказать не берется. Скорее всего, с каждым годом все меньше, иначе зачем модель так часто прибегает к услугам пластических хирургов?