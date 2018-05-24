«Бог любит троицу»: Юлю Самойлову предложили отправить на «Евровидение» в Израиль

Только ленивый не высказался по поводу номера Самойловой на этом красочном состязании певцов. Позабыв, что после драки кулаками не машут, из всех щелей вдруг вылезли «критики-аналитики», которые лучше всех знают как нужно делать шоу европейского уровня.

Однако эти горе-эксперты забывают, что создание любого эстрадного номера – это прежде всего командная работа. Только благодаря слаженным действия группы специалистов и получается первоклассное шоу. Продюсеры, которые перед всей страной пообещали подготовить Самойлову к «Евровидению», судя по всему, ограничились парой репетиций. А у них, между прочим, было целых два года, чтобы довести вокал Юлии до идеала, пишут Dni.

На сайте change.org появилась петиция с предложением отправить Юлию Самойлову на «Евровидение-2019». Ее автор Виктор Быков просит Первый канал и лично президента России Владимира Путина дать исполнительнице еще один шанс.

С мнением неравнодушного Виктора согласен и член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян. «После "Евровидения-2018" осталась какая-то недосказанность. Юлия Самойлова очень волновалась, было видно, что она не смогла показать все на что способна. Особенно гадкой оказалась ее травля в Сети после конкурса. Каждый человек может оступиться, но это не значит, что его за это нужно откровенно гнобить. Юля хочет получить еще один шанс, уже ранее заявляла об этом, а как известно: Бог троицу любит. Поэтому я нисколько не удивлен появлению такой петиции и тоже ее поддерживаю», – отметил Вадим.