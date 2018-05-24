Неожиданные подробности: Меган Маркл упала во время съемки свадебной фотосессии

Любомирски рассказал, что у него было всего несколько минут, чтобы запечатлеть изнуренную пару в одиночестве. По его словам, фотография, на которой молодожены сидят на ступеньках, вышла случайно.

«Я попросил Меган сесть на лестницу, а она просто упала. Они засмеялись, потому что были без сил и думали, что все наконец-то закончилось», – поделился подробностями Алекс. Он добавил, что это был один из самых прекрасных моментов дня, сообщает Daily Mail.

Что касается снимков всей королевской семьи, то они признаны «самыми смелыми портретами всех времен». Любомирски пояснил, что старался сделать их непохожими на армейские фотографии, когда все стоят строго в ряд. Членов династии расположили по-разному.

ФОТО: Scanpix