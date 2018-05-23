Этот коктейль может показаться отвратительным, но за него эстонский бармен получил 5000 долларов!

В организованном Гильдией барменов США и Союзом ресторанов соревновании на лучший коктейль участвовало более 600 барменов, из которых в финал, проходивший в Чикаго, попали только шестерка лучших.

Кристо выйграл главный приз - 5000 долларов.

Начиная со следующей недели в Butterfly lounge Кристо будет смешивать свой коктейль-победитель Pine & Passion и каждый сможет его попробовать.

Pine & Passion:

Mezcal 6cl

Ликер Passion 1.5cl

Ананасовый сок 3cl

Лимонный сок 3cl

Нутовая вода 4cl