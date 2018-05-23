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  • Этот коктейль может показаться отвратительным, но за него эстонский бармен получил 5000 долларов!

Этот коктейль может показаться отвратительным, но за него эстонский бармен получил 5000 долларов! ФОТО и ВИДЕО!

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Владелец и бармен Butterfly lounge Кристо Томингас на прошлых выходных выйграл в престижном американском соревновании на лучший коктейль Star of the Bar, что стало 65-ой победой в его карьере.

В организованном Гильдией барменов США и Союзом ресторанов соревновании на лучший коктейль участвовало более 600 барменов, из которых в финал, проходивший в Чикаго, попали только шестерка лучших.

Кристо выйграл главный приз - 5000 долларов.

Начиная со следующей недели в Butterfly lounge Кристо будет смешивать свой коктейль-победитель Pine & Passion и каждый сможет его попробовать.

Pine & Passion:

Mezcal 6cl

Ликер Passion 1.5cl

Ананасовый сок 3cl

Лимонный сок 3cl

Нутовая вода 4cl

Сначала смешивать коктейль без льда, потом со льдом и процедить в коктейльный стакан.

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