Этот коктейль может показаться отвратительным, но за него эстонский бармен получил 5000 долларов!

Владелец и бармен Butterfly lounge Кристо Томингас на прошлых выходных выйграл в престижном американском соревновании на лучший коктейль Star of the Bar, что стало 65-ой победой в его карьере.
В организованном Гильдией барменов США и Союзом ресторанов соревновании на лучший коктейль участвовало более 600 барменов, из которых в финал, проходивший в Чикаго, попали только шестерка лучших.
Кристо выйграл главный приз - 5000 долларов.
Начиная со следующей недели в Butterfly lounge Кристо будет смешивать свой коктейль-победитель Pine & Passion и каждый сможет его попробовать.
Pine & Passion:
Mezcal 6cl
Ликер Passion 1.5cl
Ананасовый сок 3cl
Лимонный сок 3cl
Нутовая вода 4cl
Сначала смешивать коктейль без льда, потом со льдом и процедить в коктейльный стакан.