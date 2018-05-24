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  • Уилл Смит: для меня большая честь — выступить на ЧМ-2018 с песней

Уилл Смит: для меня большая честь — выступить на ЧМ-2018 с песней

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ФОТО: Z5327 Soeren Stache/Scanpix

Международная федерация футбола подтвердила, что официальный гимн чемпионата мира под названием Live It Up исполнят Уилл Смит, Ники Джем и Эра Истрефи, пишет Лайф.

— Для меня большая честь — выступить на чемпионате мира по футболу. Это глобальное событие объединяет людей со всего мира, которые вместе веселятся, смеются и ощущают волшебство. Эта песня вобрала в себя гармонию, эклектические ноты и различные жанры. Мы хотим, чтобы весь мир танцевал под неё, — приводит слова известного американского актёра, обладателя премии "Грэмми" и рэпера Уилла Смита сайт ФИФА.

Также Международная федерация футбола сообщила, что услышать песню Live It Up можно будет начиная с 25 мая на различных музыкальных платформах, клип представят 7 июня. 15 июля перед финальным матчем чемпионата мира в "Лужниках" Уилл Смит, Ники Джем и Эра Истрефи выступят с этой песней перед болельщиками.

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