Уилл Смит: для меня большая честь — выступить на ЧМ-2018 с песней

— Для меня большая честь — выступить на чемпионате мира по футболу. Это глобальное событие объединяет людей со всего мира, которые вместе веселятся, смеются и ощущают волшебство. Эта песня вобрала в себя гармонию, эклектические ноты и различные жанры. Мы хотим, чтобы весь мир танцевал под неё, — приводит слова известного американского актёра, обладателя премии "Грэмми" и рэпера Уилла Смита сайт ФИФА.