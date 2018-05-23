Уже завтра! Элина Нечаева раздаст автографы и ответит на вопросы фанатов в Таллинне
23 мая 2018 г., 19:25
В четверг, 24 мая, в 16:00 в книжном магазине Rahva Raamat торгового центра Viru финалистка и успешная участница «Евровидения-2018» Элина Нечаева раздаст автографы. Напомним, что оперная певица представила Эстонию на конкурсе с песней «La Forza».
Красавица с чарующим голосом будет отвечать на вопросы фанатов, а также поклонники смогу сфотографироваться с Элиной Нечаевой и получить автограф.
Кроме этого, среди всех гостей мероприятия будут разыграны билеты на сольный концерт артистки, который пройдет 28 мая в концертном зале Alexela.