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Уже завтра! Элина Нечаева раздаст автографы и ответит на вопросы фанатов в Таллинне

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Элина Нечаева

ФОТО: Личный архив Элины Нечаевой

В четверг, 24 мая, в 16:00 в книжном магазине Rahva Raamat торгового центра Viru финалистка и успешная участница «Евровидения-2018» Элина Нечаева раздаст автографы. Напомним, что оперная певица представила Эстонию на конкурсе с песней «La Forza».

Красавица с чарующим голосом будет отвечать на вопросы фанатов, а также поклонники смогу сфотографироваться с Элиной Нечаевой и получить автограф. 

Кроме этого, среди всех гостей мероприятия будут разыграны билеты на сольный концерт артистки, который пройдет 28 мая в концертном зале Alexela.

Подробности - в Facebook! 

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