Уже завтра! Элина Нечаева раздаст автографы и ответит на вопросы фанатов в Таллинне

В четверг, 24 мая, в 16:00 в книжном магазине Rahva Raamat торгового центра Viru финалистка и успешная участница «Евровидения-2018» Элина Нечаева раздаст автографы. Напомним, что оперная певица представила Эстонию на конкурсе с песней «La Forza».