Мистер Тоомпеа 2018: помогите выбрать самого привлекательного мужчину-политика Эстонии

Портал Elu24 объявляет конкурс красоты – Мистер Тоомпеа 2018, ведь, как известно, красота спасет мир, и для того, чтобы ни в Рийгикогу, ни в правительстве ничего не завяло, мы объявляем это соревнование. Все кандидаты успешные, нам самим сложно выбрать победителя. Поэтому финал этого конкурса в ваших руках.

Помогите выбрать самого лучшего и красивого мужчину на Тоомпеа. За любимчика можешь проголосовать один раз. Среди всех проголосовавших будет разыграно два ценных подарка. Победителя объявят к Иванову дню, чтобы было, с помощью чего до утра развлекаться у костра. Также будет разыграна подарочная карточка на 100 евро от туристического бюро.

Цель проекта — отстоять здоровый образ жизни политиков и дать возможность участвующим в выборах людям показать себя с лучшей стороны. Портал Elu24 позволяет использовать титул «Короля красоты» как на местных выборах, так и на выборах в Рийгикогу.

Список участников за которых можно проголосовать на портале Elu24:

1. Евгений Осиновский (32)

Евгений Осиновский. ФОТО: Pm

2. Танель Талве (41)

Танель Талве. ФОТО: Riigikogu kantselei

3. Мартин Хельме (42)

Мартин Хельме. ФОТО: Riigikogu kantselei

4. Тармо Круусимяэ (51)

Тармо Круусимяэ. ФОТО: Valimised

5. Вальдо Рандпере (60)

Вальдо Рандпере. ФОТО: Liis Treimann

6. Таави Рыйвас (38)

Таави Рыйвас. ФОТО: Postimees

7. Эрик-Нийлес Кросс (50)

Эрик-Нийлес Кросс. ФОТО: MIHKEL MARIPUU/PM/SCANPIX BALTICS

8. Калле Паллинг (33)

Калле Паллинг. ФОТО: Madis Sinivee

9. Тоомас Тынисте (51)

Тоомас Тынисте. ФОТО: Madis Sinivee

10. Свен Миксер (44)

Свен Миксер. ФОТО: Tairo Lutter