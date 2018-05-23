Мистер Тоомпеа 2018: помогите выбрать самого привлекательного мужчину-политика Эстонии

Мистер Евгений из Кохтла-Ярве, мистер Таави из Таллина или кто-то другой? Портал Elu24 совместно с порталом Limon решили короновать самых красивых народных депутатов, потому что мы хотим, чтобы наши законы находились в ухоженных руках и опирались на прямые спины и сексуальный взгляд.
Портал Elu24 объявляет конкурс красоты – Мистер Тоомпеа 2018, ведь, как известно, красота спасет мир, и для того, чтобы ни в Рийгикогу, ни в правительстве ничего не завяло, мы объявляем это соревнование. Все кандидаты успешные, нам самим сложно выбрать победителя. Поэтому финал этого конкурса в ваших руках.
Помогите выбрать самого лучшего и красивого мужчину на Тоомпеа. За любимчика можешь проголосовать один раз. Среди всех проголосовавших будет разыграно два ценных подарка. Победителя объявят к Иванову дню, чтобы было, с помощью чего до утра развлекаться у костра. Также будет разыграна подарочная карточка на 100 евро от туристического бюро.
Цель проекта — отстоять здоровый образ жизни политиков и дать возможность участвующим в выборах людям показать себя с лучшей стороны. Портал Elu24 позволяет использовать титул «Короля красоты» как на местных выборах, так и на выборах в Рийгикогу.
Список участников за которых можно проголосовать на портале Elu24:
1. Евгений Осиновский (32)
2. Танель Талве (41)
3. Мартин Хельме (42)
4. Тармо Круусимяэ (51)
5. Вальдо Рандпере (60)
6. Таави Рыйвас (38)
7. Эрик-Нийлес Кросс (50)
8. Калле Паллинг (33)
9. Тоомас Тынисте (51)
10. Свен Миксер (44)
Принять участие в голосовании и розыгрыше призов можно ЗДЕСЬ! Удачи в игре!