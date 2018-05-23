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Мистер Тоомпеа 2018: помогите выбрать самого привлекательного мужчину-политика Эстонии

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ФОТО: Repro

Мистер Евгений из Кохтла-Ярве, мистер Таави из Таллина или кто-то другой? Портал Elu24 совместно с порталом Limon решили короновать самых красивых народных депутатов, потому что мы хотим, чтобы наши законы находились в ухоженных руках и опирались на прямые спины и сексуальный взгляд.

Портал Elu24 объявляет конкурс красоты – Мистер Тоомпеа 2018, ведь, как известно, красота спасет мир, и для того, чтобы ни в Рийгикогу, ни в правительстве ничего не завяло, мы объявляем это соревнование. Все кандидаты успешные, нам самим сложно выбрать победителя. Поэтому финал этого конкурса в ваших руках.

Помогите выбрать самого лучшего и красивого мужчину на Тоомпеа. За любимчика можешь проголосовать один раз. Среди всех проголосовавших будет разыграно два ценных подарка. Победителя объявят к Иванову дню, чтобы было, с помощью чего до утра развлекаться у костра. Также будет разыграна подарочная карточка на 100 евро от туристического бюро.

Цель проекта — отстоять здоровый образ жизни политиков и дать возможность участвующим в выборах людям показать себя с лучшей стороны. Портал Elu24 позволяет использовать титул «Короля красоты» как на местных выборах, так и на выборах в Рийгикогу.

Список участников за которых можно проголосовать на портале Elu24:

1. Евгений Осиновский (32)

Евгений Осиновский.

ФОТО: Pm

2. Танель Талве (41)

Танель Талве.

ФОТО: Riigikogu kantselei

3. Мартин Хельме (42)

Мартин Хельме.

ФОТО: Riigikogu kantselei

4. Тармо Круусимяэ (51)

Тармо Круусимяэ.

ФОТО: Valimised

5. Вальдо Рандпере (60)

Вальдо Рандпере.

ФОТО: Liis Treimann

6. Таави Рыйвас (38)

Таави Рыйвас.

ФОТО: Postimees

7. Эрик-Нийлес Кросс (50)

Эрик-Нийлес Кросс.

ФОТО: MIHKEL MARIPUU/PM/SCANPIX BALTICS

8. Калле Паллинг (33)

Калле Паллинг.

ФОТО: Madis Sinivee

9. Тоомас Тынисте (51)

Тоомас Тынисте.

ФОТО: Madis Sinivee

10. Свен Миксер (44)

Свен Миксер.

ФОТО: Tairo Lutter

Принять участие в голосовании и розыгрыше призов можно ЗДЕСЬ! Удачи в игре! 

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