ср, 23.05.2018
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Мисс Тоомпеа 2018: помогите выбрать самую красивую женщину-политика Эстонии

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Miss Toompea

ФОТО: Repro

Мисс Йоко из Таллинна, мисс Ольга из Нарвы или вообще кто-то другой из другого города? Эстонский портал Elu24 в сотрудничестве с порталом Limon.ee решил короновать самых красивых народных депутатов, ведь мы хотим, чтобы наши законы были в красивых руках и опирались на грациозные женские ноги. 

Портал Elu24 объявляет конкурс красоты – Мисс Тоомпеа 2018, ведь, как известно, красота спасет мир, и для того, чтобы ни в Рийгикогу, ни в правительстве ничего не увяло, мы объявляем это соревнование. Все кандидаты успешные, нам самим сложно выбрать победительницу.

Поэтому финал этого конкурса в ваших руках. Помогите выбрать самую лучшую и красивую женщину-политика на Тоомпеа. За любимицу можешь проголосовать один раз. Среди всех проголосовавших будет разыграно два ценных подарка. Победителя объявят к Иванову дню, чтобы было, с помощью чего до утра развлекаться у костра. Также будет разыграна подарочная карточка на 100 евро от туристического бюро.

Цель проекта — отстоять здоровый образ жизни политиков и дать возможность участвующим в выборах людям показать себя с лучшей стороны. Портал Elu24 позволяет использовать титул «Королевы красоты» как на местных выборах, так и на выборах в Рийгикогу.

Список красавиц-политиков, за которых можно проголосовать на портале Elu24:

1. Урве Пало (45)

Урве Пало

ФОТО: Marko Saarm/Sakala/Scanpix

2. Кадри Симсон (41)

Кадри Симсон

ФОТО: Urmas Luik/Pärnu Postimees

3. Оудекки Лооне (39)

Оудекки Лооне

ФОТО: Erakogu

4. Ольга Иванова (33)

Ольга Иванова

ФОТО: Madis Sinivee

5. Лийна Керсна (38)

Лийна Керсна

ФОТО: Liina Kersna/Facebook

6. Сирет Кота-Репински (31)

Сирет Котка-Репински

ФОТО: Erakogu

7. Виктория Ладынская-Кубитс (36)

Виктория Ладынская

ФОТО: Jaanus Lensment/Postimees

8. Кейт Пентус-Розиманнус (42)

Кейт Пентус-Розиманнус

ФОТО: Eero Vabamägi / Postimees

9. Хейди Пурга (43)

Хейди Пурга

ФОТО: Pilt videost

10. Йоко Алендер (38)

Йоко Алендер

ФОТО: Tiit Mõtus

Принять участие в голосовании и розыгрыше призов можно ЗДЕСЬ! Удачи в игре! 

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