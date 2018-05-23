Мисс Тоомпеа 2018: помогите выбрать самую красивую женщину-политика Эстонии

Портал Elu24 объявляет конкурс красоты – Мисс Тоомпеа 2018, ведь, как известно, красота спасет мир, и для того, чтобы ни в Рийгикогу, ни в правительстве ничего не увяло, мы объявляем это соревнование. Все кандидаты успешные, нам самим сложно выбрать победительницу.

Поэтому финал этого конкурса в ваших руках. Помогите выбрать самую лучшую и красивую женщину-политика на Тоомпеа. За любимицу можешь проголосовать один раз. Среди всех проголосовавших будет разыграно два ценных подарка. Победителя объявят к Иванову дню, чтобы было, с помощью чего до утра развлекаться у костра. Также будет разыграна подарочная карточка на 100 евро от туристического бюро.

Цель проекта — отстоять здоровый образ жизни политиков и дать возможность участвующим в выборах людям показать себя с лучшей стороны. Портал Elu24 позволяет использовать титул «Королевы красоты» как на местных выборах, так и на выборах в Рийгикогу.

Список красавиц-политиков, за которых можно проголосовать на портале Elu24:

1. Урве Пало (45)

Урве Пало ФОТО: Marko Saarm/Sakala/Scanpix

2. Кадри Симсон (41)

Кадри Симсон ФОТО: Urmas Luik/Pärnu Postimees

3. Оудекки Лооне (39)

Оудекки Лооне ФОТО: Erakogu

4. Ольга Иванова (33)

Ольга Иванова ФОТО: Madis Sinivee

5. Лийна Керсна (38)

Лийна Керсна ФОТО: Liina Kersna/Facebook

6. Сирет Кота-Репински (31)

Сирет Котка-Репински ФОТО: Erakogu

7. Виктория Ладынская-Кубитс (36)

Виктория Ладынская ФОТО: Jaanus Lensment/Postimees

8. Кейт Пентус-Розиманнус (42)

Кейт Пентус-Розиманнус ФОТО: Eero Vabamägi / Postimees

9. Хейди Пурга (43)

Хейди Пурга ФОТО: Pilt videost

10. Йоко Алендер (38)

Йоко Алендер ФОТО: Tiit Mõtus