Мисс Тоомпеа 2018: помогите выбрать самую красивую женщину-политика Эстонии

Мисс Йоко из Таллинна, мисс Ольга из Нарвы или вообще кто-то другой из другого города? Эстонский портал Elu24 в сотрудничестве с порталом Limon.ee решил короновать самых красивых народных депутатов, ведь мы хотим, чтобы наши законы были в красивых руках и опирались на грациозные женские ноги.
Портал Elu24 объявляет конкурс красоты – Мисс Тоомпеа 2018, ведь, как известно, красота спасет мир, и для того, чтобы ни в Рийгикогу, ни в правительстве ничего не увяло, мы объявляем это соревнование. Все кандидаты успешные, нам самим сложно выбрать победительницу.
Поэтому финал этого конкурса в ваших руках. Помогите выбрать самую лучшую и красивую женщину-политика на Тоомпеа. За любимицу можешь проголосовать один раз. Среди всех проголосовавших будет разыграно два ценных подарка. Победителя объявят к Иванову дню, чтобы было, с помощью чего до утра развлекаться у костра. Также будет разыграна подарочная карточка на 100 евро от туристического бюро.
Цель проекта — отстоять здоровый образ жизни политиков и дать возможность участвующим в выборах людям показать себя с лучшей стороны. Портал Elu24 позволяет использовать титул «Королевы красоты» как на местных выборах, так и на выборах в Рийгикогу.
Список красавиц-политиков, за которых можно проголосовать на портале Elu24:
1. Урве Пало (45)
2. Кадри Симсон (41)
3. Оудекки Лооне (39)
4. Ольга Иванова (33)
5. Лийна Керсна (38)
6. Сирет Кота-Репински (31)
7. Виктория Ладынская-Кубитс (36)
8. Кейт Пентус-Розиманнус (42)
9. Хейди Пурга (43)
10. Йоко Алендер (38)
Принять участие в голосовании и розыгрыше призов можно ЗДЕСЬ! Удачи в игре!