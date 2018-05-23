Названа страшная опасность офисной работы

Ученые Миланского университета выявили неожиданную опасность сидячего образа жизни. Причина – в отсутствии нагрузки на ноги, пишут Дни.ру со ссылкой на MedicalXpress.
Наибольшей опасности подвержены офисные сотрудники, которые весь день не покидают рабочее место. Такой образ жизни приводит к риску возникновения нейродегенеративных заболеваний, включая рассеянный склероз или атрофию спинного мозга. Нагрузка же на ноги снижает вероятность появления подобных недугов.
Специалисты доказали это с помощью эксперимента на мышах, который длился 28 дней. Хвост грызунов был привязан к клетке таким образом, что животные могли свободно перемещаться только на передних лапах. В течение опыта они нормально питались и не были подвержены стрессу.
Затем исследователи проанализировали зону мозга, которая поставляет новые нейроны на протяжении всей жизни организма. Оказалось, что обездвиживание задних лап уменьшало количество нервных стволовых клеток на 70% по сравнению с контрольной группой животных.
Итальянские ученые пришли к выводу, что упражнения для ног обеспечивают генерацию сигналов, инициирующих производство здоровых нервных клеток. Специалисты рекомендуют тем, кто ведет сидячий образ жизни, уделять больше времеми пешим прогулкам.