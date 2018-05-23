С дебютом! Известный эстонский продюсер MJ выпустил собственный трек (ВИДЕО)

Весной, особенно такой жаркой, лучше всего готовиться к лету. В связи с этим представляем вашему вниманию будущий хит - «Лето» от MJ. Артист рассказал, что музыку и слова своей песни написал сам. Написанием песен MJ занимается уже давно, раньше он писал музыку и слова только другим артистам - Алише, Вайдо и так далее. Но теперь спел сам, сделав это с душой.