С дебютом! Известный эстонский продюсер MJ выпустил собственный трек (ВИДЕО)
23 мая 2018 г., 17:56
В душе у нового сольного исполнителя Эстонии весна, именно поэтому он решил порадовать слушателей своим романтическим треком. Артист MJ начинает свою сольную карьеру, мы уверены, вы еще о нем услышите, а также увидите на одной сцене с другими известными российскими и украинскими артистами.
Весной, особенно такой жаркой, лучше всего готовиться к лету. В связи с этим представляем вашему вниманию будущий хит - «Лето» от MJ. Артист рассказал, что музыку и слова своей песни написал сам. Написанием песен MJ занимается уже давно, раньше он писал музыку и слова только другим артистам - Алише, Вайдо и так далее. Но теперь спел сам, сделав это с душой.
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