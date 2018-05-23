ср, 23.05.2018
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  • С дебютом! Известный эстонский продюсер MJ выпустил собственный трек (ВИДЕО)

С дебютом! Известный эстонский продюсер MJ выпустил собственный трек (ВИДЕО)

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ФОТО: Скриншот видео Youtube

В душе у нового сольного исполнителя Эстонии весна, именно поэтому он решил порадовать слушателей своим романтическим треком. Артист MJ начинает свою сольную карьеру, мы уверены, вы еще о нем услышите, а также увидите на одной сцене с другими известными российскими и украинскими артистами. 

Весной, особенно такой жаркой, лучше всего готовиться к лету. В связи с этим представляем вашему вниманию будущий хит - «Лето» от MJ. Артист рассказал, что музыку и слова своей песни написал сам. Написанием песен MJ занимается уже давно, раньше он писал музыку и слова только другим артистам - Алише, Вайдо и так далее. Но теперь спел сам, сделав это с душой. 

Слушайте песню и делитесь новостью с другими! 

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