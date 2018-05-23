Кричит и кидается вещами: муж Шурыгиной рассказал об истериках супруги

По словам Шлянина, который уже год живёт в браке с Шурыгиной, дома его молодая жена тоже любит показать характер, однако мужчина надеется, что через пару лет истерики сойдут на нет.

— Дианка большой любитель доказывать свою правоту, — признался Шлянин. — Иногда некоторые шутки не понимает и молниеносно заводится.