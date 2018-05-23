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Кричит и кидается вещами: муж Шурыгиной рассказал об истериках супруги

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Диана Шурыгина

ФОТО: Скриншот с Instagram

Муж скандально известной Дианы Шурыгиной рассказал о семейной жизни с девушкой. Как сообщает Super, во время записи дисса на Ольгу Бузову Шурыгина вела себя крайне несдержанно, однако 30-летний видеооператор Андрей Шлянин сносил капризы и истерики жены весьма спокойно, пишет Лайф.

По словам Шлянина, который уже год живёт в браке с Шурыгиной, дома его молодая жена тоже любит показать характер, однако мужчина надеется, что через пару лет истерики сойдут на нет.

— Дианка большой любитель доказывать свою правоту, — признался Шлянин. — Иногда некоторые шутки не понимает и молниеносно заводится.

Мужчина отметил, что его жена не зарабатывает миллионы, как думают многие, так как профессионально девушка рекламой не занимается. В будущем пара хотела бы отправиться в тур по городам.

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