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  • Под звуки поцелуев! Впервые в истории мусульманская гей-пара сыграла свадьбу

Под звуки поцелуев! Впервые в истории мусульманская гей-пара сыграла свадьбу

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ФОТО: Vida Press

24-летний Джаэд Чоудхури родился в обычной мусульманской семье в Бангладеше. С детства он понимал, что не такой, как остальные мальчики. 

Джаэд не любил футбол, зато ему нравилось смотреть шоу о моде. В школе над мальчиком издевались, а дома на него давил отец. Понимая, что его сын растет особенным, мужчина пытался найти мальчику девушку, менял его школы и даже как-то отправил в паломничество. Однако все безрезультатно, пишет Life-fb.

Джаэд уехали жить в Великобританию, но и там столкнулся с непониманием. Со временем Джаэда стали посещать суицидальные мысли. Однажды он плакал в одиночестве на скамейке в парке. К нему подошел молодой человек и спросил, все ли в порядке. Это был 19-летний Шон Роган, его будущий супруг.

ФОТО: Vida Press

Джаэд и Шон сыграли свадьбу в традиционной мусульманской одежде. «Таким образом я показываю, что мне наплевать на мнение окружающих. Моя семья до сих пор считает, что это болезнь, которую можно вылечить. Хочу сказать всем людям, которые проходят через то же самое, что все в порядке. Мы хотим показать миру, что вы можете быть геем и мусульманином», — прокомментировал свою свадьбу Джаэд

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