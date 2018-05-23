Под звуки поцелуев! Впервые в истории мусульманская гей-пара сыграла свадьбу

Джаэд не любил футбол, зато ему нравилось смотреть шоу о моде. В школе над мальчиком издевались, а дома на него давил отец. Понимая, что его сын растет особенным, мужчина пытался найти мальчику девушку, менял его школы и даже как-то отправил в паломничество. Однако все безрезультатно, пишет Life-fb.

Джаэд уехали жить в Великобританию, но и там столкнулся с непониманием. Со временем Джаэда стали посещать суицидальные мысли. Однажды он плакал в одиночестве на скамейке в парке. К нему подошел молодой человек и спросил, все ли в порядке. Это был 19-летний Шон Роган, его будущий супруг.

ФОТО: Vida Press