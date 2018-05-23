Звезда «Дома-2» игнорировала плачущую дочь ради фото

Ольга то и дело выкладывает в соцсети милые снимки с коляской и не забывает напомнить поклонникам, какая хозяйственная. Под последней публикацией в Instagram она написала, мол, так много внимания уделяю дочери, что даже не остается времени на приготовление пищи.

A post shared by Ольга Рапунцель (@olyarapunzel) on May 22, 2018 at 2:03pm PDT

«Люблю пешие прогулки 👍😍могу гулять часами 👌так вот,нагуляли аппетит и зашли в наш любимый семейный ресторан поужинать ,все уже знают ,что мы любим покушать 😊Мы обжоры 😄скажу так ,дома готовлю ,все делаю по дому , я чистоплюй 😉но иногда можем позволить себе поужинать в ресторане ! В общем ,во время беременности любила готовить ,а сейчас появилась малышка и все время 24/7 уделяю нашей крохе👼🌸💗 и честно говоря ,готовить дома стала реже (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)», – пожаловалась она в соцсетях.

Однако среди подписчиков Ольги нашлись свидетели того семейного ужина. Одна из посетительниц кафе написала в комментариях под постом, что тогда Дима и Оля не уделяли должного внимания ребенку. Молодые родители были так увлечены фотосессией, что совсем забыли об орущей девочке и даже не подходили к ней.

«Три часа, которые вы там находились, были посвящены селфи, а не малышке. Вас фоткал весь персонал кафе, но вы были недовольны. То кроссовки в кадр не вошли, то освещение не то. Даже мой маленький сын заметил вас и спросил: «А что девушка столько фоткается, у нее же ребенок плачет?»» - отметила женщина.