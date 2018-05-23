Побрившаяся наголо экс-жена Дмитрия Пескова выходит замуж: избранник моложе на 11 лет!

Экс-супруга Дмитрия Пескова собралась замуж за молодого юриста. По ее словам, возлюбленный позвал ее замуж на воздушном шаре, где в одной корзине с ними летели и ее двое сыновей, об этом она рассказала журналу Tatler.

Будущий муж Екатерины — Андрей Григорьев, он на 11 лет моложе избранницы. Теперь влюбленные выбирают дату торжества.

A post shared by Katya (@zazerkatye) on Jun 10, 2017 at 12:55am PDT

А в минувшую субботу, когда принц Гарри и Меган Маркл венчались в Виндзорском замке, пришли неожиданные вести из Турции — Екатерина Солоцинская, бывшая жена Дмитрия Пескова, отрезала светлые локоны под ноль. Селфи в новом имидже она разместила у себя в Instagram.

«Сбрить можно не только усы», - подписала она фото.

A post shared by Katya (@zazerkatye) on May 18, 2018 at 10:51am PDT