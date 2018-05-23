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  • Побрившаяся наголо экс-жена Дмитрия Пескова выходит замуж: избранник моложе на 11 лет!

Побрившаяся наголо экс-жена Дмитрия Пескова выходит замуж: избранник моложе на 11 лет! Смотрите фото!

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ФОТО: Instagram

Бывшая жена пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Екатерина Солоцинская изменила свой внешний вид до неузнаваемости, сообщает TopNews.

Экс-супруга Дмитрия Пескова собралась замуж за молодого юриста. По ее словам, возлюбленный позвал ее замуж на воздушном шаре, где в одной корзине с ними летели и ее двое сыновей, об этом она рассказала журналу Tatler.

Будущий муж Екатерины — Андрей Григорьев, он на 11 лет моложе избранницы. Теперь влюбленные выбирают дату торжества.

 

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А в минувшую субботу, когда принц Гарри и Меган Маркл венчались в Виндзорском замке, пришли неожиданные вести из Турции — Екатерина Солоцинская, бывшая жена Дмитрия Пескова, отрезала светлые локоны под ноль. Селфи в новом имидже она разместила у себя в Instagram.

«Сбрить можно не только усы», - подписала она фото.

 

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«Решиться на столь кардинальный шаг мне, длинноволосой блондинке, пришлось после того, как мои волосы, принимающие долгие годы на себя всю отвратительную энергетику человеческой зависти и злости, всегда окружающую меня в изобилии, окончательно потеряли свой блеск. Короткая стрижка не являлась решением проблемы. Срезать нужно было под ноль. Не только уставшие локоны, но и весь скопившийся за последние годы негатив», - позже пояснила она «Татлеру».

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