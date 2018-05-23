Артем Савицкий сказал, кого считает новой суперзвездой Эстонии

Артем Савицкий, выпускник шоу «Эстония ищет суперзвезду», сегодня поделился, что выпустил новую песню и клип на нее. Песня называется «Kosmos». Помимо этого, молодой человек немного рассказал о том, за кого болеет в новом сезоне шоу, пишет Elu24.
В свободное время Артем поглядывает шоу: «Я не смотрю выпуски каждую неделю, но в курсе того, что происходит и в этом сезоне болею, конечно, за Сисси — знаком с ней лично, она замечательный человек», сказал Савицкий.
«Еще очень нравится Мерилин Мялк — маленькая девочка, из которой вырывается такой нереальный голос.»
Артем предполагает, что в будущем он споет дуэтом с девушкой, но вопрос пока открыт. Возможно, молодой человек ждет, когда объявят победителя, чтобы сделать свое предложение.
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