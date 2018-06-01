Фотоконкурс завершился, победители определены! Эти три счастливчика получают денежные призы от Maxima

В течение 14 лет деятельности было открыто 76 магазинов. В их число входят 54 магазина Maxima X, 19 супермаркетов Maxima XX и 3 гипермаркета Maxima XXX. В Maxima работает около 4000 сотрудников, что делает предприятие одним из крупнейших работодателей и налогоплательщиков Эстонии.

Сегодня - 1 июня 2018 года, пришло время объявить трех победителей конкурса, каждый счастливчик получит подарочную карточку от Maxima на 30 евро! Результаты были скопированы сегодня ночью, сразу после завершения голосования.

Итак, вот они, счастливые снимки, набравшие к полуночи больше всего голосов: 4 (326 голосов), 3 (246 голосов), 15 (154 голоса).

Поздравляем победителей! Со счастливчиками свяжемся в течение сегодняшнего дня!

ДАВАЙТЕ ВСПОМНИМ, КАК ПРОХОДИЛ СУПЕР-РОЗЫГРЫШ:

Разыграем: 3 подарочных карты на 30 евро от магазинов Maxima.

Что нужно сделать: пришлите до 28 мая 23:59:59 на адрес info@limon.ee одно креативное и/или яркое фото, сделанное на фоне вашего любимого магазина Maxima в Эстонии (сфотографируйте сами себя, друга или попросите, чтобы вас сфотографировали). Также фото можно отправить ЗДЕСЬ! В ТЕМЕ письма укажите ключевое слово MAXIMA, а в тексте письма напишите ваше имя и номер телефона, а также одну причину, по которой вам нравится именно этот магазин.

Что следует учесть, отправляя снимок в редакцию: для участия в розыгрыше необходимо и достаточно одного снимка. Любой снимок, присланный в редакцию, может быть опубликован в галерее, допущенной до голосования. После отправления фото и тем более после начала голосования невозможно отказаться от участия в конкурсе. Ваш номер телефона и имя афишироваться на сайте, естественно, не будут. Они необходимы для оперативной связи с вами в случае вашей победы.

Что дальше: редакция выберет до 25 самых лучших фото, которые будут допущены до всенародного голосования на сайте www.limon.ee. 28 мая на портале Limon.ee начнется всенародное голосование, которое продлится до 31 мая 23:59:59. А уже 1 июня в течение дня мы объявим троих победителей, набравших больше всего голосов.

ВНИМАНИЕ! МЫ продлили прием снимков, ваши фотографии принимаются еще в течение 28 мая включительно.