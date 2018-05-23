ср, 23.05.2018
«Посмотрели клип оригинальный, оделись и пошли снимать» Мальчик из Таллинна спародировал хит Киркорова
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Звезды
Евровидение
Музыка
Эксклюзив
Party
Жизнь
Cмотри
Секс
Курьез
Розыгрыш
Мужской клуб

Стало известно, когда проведут «Евровидение-2019» в Израиле

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: Scanpix

После победы Нетты Барзилай на Евровидении конкурс переместится в Израиль. И уже известно, что даты полуфиналов и финала сильно сдвинулись, пишет Хочу.уа.

Сообщается, что организаторы перенесли песенный конкурс Евровидение-2019, который пройдет в Иерусалиме, с начала мая на конец мая.

Теперь полуфиналы 64-го конкурса пройдут 21 и 23 мая, а финал — 25 мая. Обычно конкурс проводится в начале мая или ближе к середине.

Дело в том, что для гостей конкурса это может стать проблемой, так как в конце мая в Израиле устанавливается жара, а в начале месяца погода более приятная. 

Причины такого решения Европейского вещательного союза пока неизвестны, но есть несколько мероприятий, которые могли повлиять на проведение конкурса в мае и выбор дат. Так, к примеру, 9 мая Израиль празднует День независимости, 7 и 8 мая состоятся полуфиналы Лиги чемпионов УЕФА.

«Евровидение-2019» пройдет на одной из двух площадок: Pais Arena или Teddy Stadium. 

Читать также

Актуально

НАВЕРХ