Стало известно, когда проведут «Евровидение-2019» в Израиле

Сообщается, что организаторы перенесли песенный конкурс Евровидение-2019, который пройдет в Иерусалиме, с начала мая на конец мая.

Теперь полуфиналы 64-го конкурса пройдут 21 и 23 мая, а финал — 25 мая. Обычно конкурс проводится в начале мая или ближе к середине.

Дело в том, что для гостей конкурса это может стать проблемой, так как в конце мая в Израиле устанавливается жара, а в начале месяца погода более приятная.

Причины такого решения Европейского вещательного союза пока неизвестны, но есть несколько мероприятий, которые могли повлиять на проведение конкурса в мае и выбор дат. Так, к примеру, 9 мая Израиль празднует День независимости, 7 и 8 мая состоятся полуфиналы Лиги чемпионов УЕФА.