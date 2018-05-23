Агент ФБР рассказал, что на самом деле творится в голове у нарциссов

Любой, кто сталкивался с нарциссом, скажет вам: он воспринимает себя совершенно по-другому - ценит себя больше, чем других. Все должны вертеться вокруг него. Такого внимания заслуживает 2-летний ребенок, но уж никак не взроcлый 40-летний человек.

Жертвами нарцисса становятся все, кто его окружает. Он никогда не изменится. Мы не преувеличиваем. Просто послушайте истории тех, кто имел отношения с нарциссами. Вы убедитесь, насколько сильно они отравляют жизнь близким.

Нарциссы считают себя действительно особенными, никто не заслуживает такого внимания, как они. Никто.

Эти пункты Джо Наварро составил после общения с многочисленными жертвами нарциссов.

1. Я люблю себя. Я знаю: вы тоже меня любите, как и все остальные. Я не знаю никого, кому бы я не нравился.

2. Мне не нужно извиняться. Вы должны понять и принять все, что я говорю или делаю.

3. Мне практически нет равных. Я еще не встречал людей, которые могли бы составить мне конкуренцию. Я лучший (менеджер, бизнесмен, любовник, студент и т.д.).

4. Без меня люди не справляются, им обязательно нужна моя помощь.

5. Правила и обязательства созданы для вас, не для меня. У меня нет ни времени, ни желания соблюдать их. Правила соблюдают люди обычные, а я особенный.

6. Надеюсь, вы по достоинству оцените меня и все, чего я достиг. Я на самом деле замечательный и безупречный человек.

7. Мы никогда не будем на равных. Я вынужден снова напомнить вам: в этой комнате я самый умный человек. Я лучший в школе, в бизнесе, на работе и т.д. Вы должны быть благодарны за то, что имеете возможность со мной общаться.

8. Я могу показаться высокомерным и надменным. Мне просто не хочется быть вами - обычными, ничем не примечательными людьми.

9. Я жду, что вы всегда будете терпеливы по отношению ко мне. Несмотря на все, что я делаю или говорю. Но не ждите, что я буду таким же терпеливым по отношению к вам.

10. Мою критику вы должны принимать спокойно, на вашу критику я отреагирую гневом и негодованием. Еще одно: я никогда не забуду и не прощу вам этого, я все равно найду способ отомстить вам.

11. Вы должны проявлять искренний интерес ко всему, что я делаю. Мне ваши занятия безразличны, и вы должны это принять. Не ожидайте, что я буду интересоваться вашей жизнью. Мне все равно.

12. Я не манипулятор. Я просто хочу, чтобы все было по-моему. И мне плевать, если другим это приносит дискомфорт. Мне плевать на чувства окружающих.

13. Я ожидаю от вас благодарности - даже за самые мелкие услуги и уступки с моей стороны. Вы должны беспрекословно мне подчиняться.