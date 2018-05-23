Дочь Валерии оказалась под капельницей

Певица Анна Шульгина напугала поклонников снимком в микроблоге. Она опубликовала фотографию, которая была сделана на больничной койке. Анна оказалась под капельницей.

Правда, артистка сразу же предупредила своих поклонников, что ничего страшного с ней не произошло, а подобная процедура необходима ей только в качестве своеобразной поддержки организма перед серьезной работой, которая потребует много сил.

«Заправляюсь энергией перед запуском крутых песен», - подписала снимок артистка.

A post shared by Анна Шульгина (@anna_shulgina) on May 22, 2018 at 5:26am PDT