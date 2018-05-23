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Дочь Валерии оказалась под капельницей

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Валерия и Анна Шульгина.

ФОТО: Скриншот с Instagram

Дочь певицы Валерии поделилась пугающим фото. Анна Шульгина запечатлела себя лежащую на больничной кушетке. Артистка всегда очень откровенная со своими подписчиками, а потому часто посвящает их в свою жизнь, пишет Стархит.

Певица Анна Шульгина напугала поклонников снимком в микроблоге. Она опубликовала фотографию, которая была сделана на больничной койке. Анна оказалась под капельницей.

Правда, артистка сразу же предупредила своих поклонников, что ничего страшного с ней не произошло, а подобная процедура необходима ей только в качестве своеобразной поддержки организма перед серьезной работой, которая потребует много сил.

«Заправляюсь энергией перед запуском крутых песен», - подписала снимок артистка.

Подписчики микроблога Шульгиной все же были обеспокоены тем, что случилось с ее здоровьем и почему ей потребовалось медицинское вмешательство. Судя по тому, что Анна очень оперативно отвечала на вопросы фолловеров, она прекрасно себя чувствует.

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