Дочь Валерии оказалась под капельницей

Дочь певицы Валерии поделилась пугающим фото. Анна Шульгина запечатлела себя лежащую на больничной кушетке. Артистка всегда очень откровенная со своими подписчиками, а потому часто посвящает их в свою жизнь, пишет Стархит.
Певица Анна Шульгина напугала поклонников снимком в микроблоге. Она опубликовала фотографию, которая была сделана на больничной койке. Анна оказалась под капельницей.
Правда, артистка сразу же предупредила своих поклонников, что ничего страшного с ней не произошло, а подобная процедура необходима ей только в качестве своеобразной поддержки организма перед серьезной работой, которая потребует много сил.
«Заправляюсь энергией перед запуском крутых песен», - подписала снимок артистка.
Подписчики микроблога Шульгиной все же были обеспокоены тем, что случилось с ее здоровьем и почему ей потребовалось медицинское вмешательство. Судя по тому, что Анна очень оперативно отвечала на вопросы фолловеров, она прекрасно себя чувствует.