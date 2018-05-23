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«Посмотрели клип оригинальный, оделись и пошли снимать» Мальчик из Таллинна спародировал хит Киркорова
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  • Галерея: cоблазнительные красавицы зажгли на латино-вечеринке в Таллинне

Галерея: cоблазнительные красавицы зажгли на латино-вечеринке в Таллинне

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В пятницу, 18 мая, в ночном клубе PRIVÉ (Harju 6, Tallinn) состоялась самая яркая русская вечеринка города - BAILE-bon RUSSIAN STYLE.

Music Factory и BACARDI подарили гостям настоящий праздник - BAILE-bon RUSSIAN STYLE - фейерверк красок, зажигательных ритмов и открытых чувств!

DJ Bell радовал гостей популярной музыкой - лучшими зарубежными и русскими хитами, разогрев гостей вечеринки так, что невероятный фейерверк эмоций буквально взорвал танцпол!

В программе вечера опытный инструктор Jorge Hinojosa (Ecuador) провел экспресс-обучение основным движениям латино. Гости с радостью приняли участие в шуточном танцевальном марафоне.

Зажигательные мулатки - создавали атмосферу незабываемого праздника, отвлекли от серых будней, унося в мир радужных красок, на настоящую карнавальную сказку!

Обворожительные танцовщицы латино-Go-Go добавили энергии шоу и радовали глаз.

Барабанное шоу, в процессе которого гости сами смогли постучать в барабан и раскрыть свой творческий потенциал, как всегда порадовало и заставило каждого влиться в атмосферу бесшабашного веселья! Вкусная» смесь из фейерверка ритмов и эмоций побудила сердце биться сильнее! Но сексуальные носители опахала не дали сгореть в необузданной позитивной энергии счастья и веселья! Шоу внесло особую торжественность любимому мероприятию, сблизило и объединило гостей в карнавальной атмосфере!

Не пропусти и ты - прими участие в этом ярком и зрелищном событии!

Следующая вечеринка BAILE-Bon RUSSIAN STYLE состоится 15 июня! Начало в 20:00 на летней террасе кафе VARBLANE, а затем в 23:00 в ночном клубе PRIVÉ! Дополнительная информация и бронирование столиков: +372 55611877, marika@trai.ee Бронируй столик заранее и отдыхай с удовольствием! Больше информации на: www.bailebon.ee

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