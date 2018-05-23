Летом на пляже в Валгеранна пройдет сумасшедшая тусовка! Уже назвали главных звезд, мы в восторге!
23 мая 2018 г., 12:12
Этим летом в Эстонии будет так много фестивалей, что их сложно даже запомнить. Но портал Limon.ee продолжает рассказывать о грядущих мероприятиях, чтобы вы не пропустили любимых артистов.
14 июля на пляже Валгеранна состоится Valgeranna Festival, где выступят суперзвезды! Начало гуляний в 16:00.
MARUV (UA)
JANIECK (NL)
Лучшие отечественные артисты тоже не пройдут мимо:
ЛИЙС ЛЕМСАЛУ
5MIINUST
SHANON
AROP
DJ АНДРЕС ПУУСЕПП.
Подробнее о тусовке - на FB-странице мероприятия.