ср, 23.05.2018
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  • Летом на пляже в Валгеранна пройдет сумасшедшая тусовка! Уже назвали главных звезд, мы в восторге!

Летом на пляже в Валгеранна пройдет сумасшедшая тусовка! Уже назвали главных звезд, мы в восторге!

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ФОТО: Фото организаторов

Этим летом в Эстонии будет так много фестивалей, что их сложно даже запомнить. Но портал Limon.ee продолжает рассказывать о грядущих мероприятиях, чтобы вы не пропустили любимых артистов. 

14 июля на пляже Валгеранна состоится Valgeranna Festival, где выступят суперзвезды! Начало гуляний в 16:00. 

MARUV (UA)

JANIECK (NL)

Лучшие отечественные артисты тоже не пройдут мимо: 

ЛИЙС ЛЕМСАЛУ

5MIINUST

SHANON

AROP

DJ АНДРЕС ПУУСЕПП.

Подробнее о тусовке - на FB-странице мероприятия

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