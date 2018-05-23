Видео: Алексей Потехин приглашает жителей Таллинна на самый яркий летний фестиваль русской поп-музыки

22 августа на таллиннском Певческом поле пройдет фестиваль русской поп-музыки под открытым небом - «Танцевальная волна», который соберет вместе одних из самых значимых звёзд российского хит-парада. В этот вечер выступят: Вера Брежнева, Serebro, «Поднимаем Руки Вверх!», «Вирус» и Юлия Волкова.

Коллектив «Руки Вверх!» уже распался давно и с того времени Сергей Жуков выступает отдельно, а Алексей Потехин с недавнего времени создал свой коллектив «Поднимаем Руки Вверх!». Начиная с середины 90-х и вплоть до сегодняшнего времени хиты этого дуэта любят и слушают. "18 мне уже!", "Он тебя целует", "Алёшка" и другие хиты давно стали классикой русской поп музыки.