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  • Видео: Алексей Потехин приглашает жителей Таллинна на самый яркий летний фестиваль русской поп-музыки

Видео: Алексей Потехин приглашает жителей Таллинна на самый яркий летний фестиваль русской поп-музыки

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ФОТО: screenshot

Фестиваль «Танцевальная Волна 2018» с самыми известными российскими поп-звездами этим летом пройдет в Таллинне.

22 августа на таллиннском Певческом поле пройдет фестиваль русской поп-музыки под открытым небом - «Танцевальная волна», который соберет вместе одних из самых значимых звёзд российского хит-парада. В этот вечер выступят: Вера Брежнева, Serebro, «Поднимаем Руки Вверх!», «Вирус» и Юлия Волкова.

Коллектив «Руки Вверх!» уже распался давно и с того времени Сергей Жуков выступает отдельно, а Алексей Потехин с недавнего времени создал свой коллектив «Поднимаем Руки Вверх!». Начиная с середины 90-х и вплоть до сегодняшнего времени хиты этого дуэта любят и слушают. "18 мне уже!", "Он тебя целует", "Алёшка" и другие хиты давно стали классикой русской поп музыки.

Смотрите видеоприветствие!

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