Раскрыта причина госпитализации Николая Караченцова

Она отметила, что здоровью Караченцова ничего не угрожает, а сам актер находится на даче. «Если бы что-то было плохое, мне бы мама сразу сообщила. Все нормально, никаких эксцессов», — заявила Ирина.

Так она прокомментировала сообщения СМИ о том, что артист экстренно госпитализирован из-за подхваченного в Израиле вируса, где Караченцов проходил курс химиотерапии, пишет Lenta.

В ноябре 2017-го стало известно, что Караченцов прошел первый курс химиотерапии. У артиста обнаружили рак левой части легкого с метастазой в лимфоузел.