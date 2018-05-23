Вот оно что! Почему Виктория Бекхэм выглядела на королевской свадьбе как на похоронах

Виной тому не только черный наряд, который Виктория надела в этот день, проигнорировав негласный свадебный дресс-код, но и то, что Бекхэм была крайне мрачна.

После королевской свадьбы Викторию стали активно обсуждать в соцсетях. В ее адрес вылилось огромное количество критики: народ не мог понять, почему же Бекхэм так плохо выглядела и держалась на столь торжественном и радостном мероприятии. Ответ стали искать и британские СМИ.

Так, таблоид The Sun на днях опубликовал возможную причину. Оказывается, накануне королевской свадьбы чета Бекхэмов отправилась в ресторан, где Дэвид Бекхэм в компании других известных приятелей весело кутил, а потом и вовсе напокупал алкогольных коктейлей другой женщине. Это очень не понравилось его супруге.

A post shared by K A R A K E B L E - W H I T E (@karakeblewhite) on May 9, 2018 at 7:18am PDT

Вечеринку организовала Каре Кебл-Уайт, которая отмечала свой день рождения в ресторане Soho Farmhouse, где и встретилась с Дэвидом. По данным журнала New!, Кара даже опубликовала нескромное селфи с футболистом, которое было подписано: «Спасибо за шоты!» Впрочем, теперь эта фотография уже удалена из социальных сетей.