ср, 23.05.2018
«Мне тяжело привыкнуть к повышенному вниманию СМИ!» Элина Нечаева
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Звезды
Евровидение
Музыка
Эксклюзив
Party
Жизнь
Cмотри
Секс
Курьез
Розыгрыш
Мужской клуб
  • Limon
  • Cмотри
  • Вот оно что! Почему Виктория Бекхэм выглядела на королевской свадьбе как на похоронах

Вот оно что! Почему Виктория Бекхэм выглядела на королевской свадьбе как на похоронах

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

В субботу, 19 мая, на свадьбе принца Гарри общественность обратила внимание на Викторию Бекхэм. Создавалось такое ощущение, что звезда пришла вовсе не на торжество, а на похороны. 

Виной тому не только черный наряд, который Виктория надела в этот день, проигнорировав негласный свадебный дресс-код, но и то, что Бекхэм была крайне мрачна.

После королевской свадьбы Викторию стали активно обсуждать в соцсетях. В ее адрес вылилось огромное количество критики: народ не мог понять, почему же Бекхэм так плохо выглядела и держалась на столь торжественном и радостном мероприятии. Ответ стали искать и британские СМИ.

Так, таблоид The Sun на днях опубликовал возможную причину. Оказывается, накануне королевской свадьбы чета Бекхэмов отправилась в ресторан, где Дэвид Бекхэм в компании других известных приятелей весело кутил, а потом и вовсе напокупал алкогольных коктейлей другой женщине. Это очень не понравилось его супруге.

Вечеринку организовала Каре Кебл-Уайт, которая отмечала свой день рождения в ресторане Soho Farmhouse, где и встретилась с Дэвидом. По данным журнала New!,  Кара даже опубликовала нескромное селфи с футболистом, которое было подписано: «Спасибо за шоты!» Впрочем, теперь эта фотография уже удалена из социальных сетей.

Стоит отметить, что поведение самого футболиста Бекхэма возмутило журналистов, которого даже обозвали хамом. Дело в том, что Бекхэм жевал жвачку во время церемонии венчания внука Елизаветы II в часовне Святого Георгия. А что ему оставалось делать, если он действительно пожаловал на свадьбу после бурной вечеринки?

Читать также

Актуально

НАВЕРХ