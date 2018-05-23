Вот оно что! Почему Виктория Бекхэм выглядела на королевской свадьбе как на похоронах

В субботу, 19 мая, на свадьбе принца Гарри общественность обратила внимание на Викторию Бекхэм. Создавалось такое ощущение, что звезда пришла вовсе не на торжество, а на похороны.
Виной тому не только черный наряд, который Виктория надела в этот день, проигнорировав негласный свадебный дресс-код, но и то, что Бекхэм была крайне мрачна.
После королевской свадьбы Викторию стали активно обсуждать в соцсетях. В ее адрес вылилось огромное количество критики: народ не мог понять, почему же Бекхэм так плохо выглядела и держалась на столь торжественном и радостном мероприятии. Ответ стали искать и британские СМИ.
Так, таблоид The Sun на днях опубликовал возможную причину. Оказывается, накануне королевской свадьбы чета Бекхэмов отправилась в ресторан, где Дэвид Бекхэм в компании других известных приятелей весело кутил, а потом и вовсе напокупал алкогольных коктейлей другой женщине. Это очень не понравилось его супруге.
Вечеринку организовала Каре Кебл-Уайт, которая отмечала свой день рождения в ресторане Soho Farmhouse, где и встретилась с Дэвидом. По данным журнала New!, Кара даже опубликовала нескромное селфи с футболистом, которое было подписано: «Спасибо за шоты!» Впрочем, теперь эта фотография уже удалена из социальных сетей.
Стоит отметить, что поведение самого футболиста Бекхэма возмутило журналистов, которого даже обозвали хамом. Дело в том, что Бекхэм жевал жвачку во время церемонии венчания внука Елизаветы II в часовне Святого Георгия. А что ему оставалось делать, если он действительно пожаловал на свадьбу после бурной вечеринки?