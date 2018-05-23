ср, 23.05.2018
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  • Ух ты! Член Рийгикогу Виктория Ладынская-Кубитс удивила новой внешностью

Ух ты! Член Рийгикогу Виктория Ладынская-Кубитс удивила новой внешностью #розовыеволосы

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ФОТО: Konstantin Sednev/PM/Scanpix Baltics

Политик поделилась в социальных сетях снимком, мимо которого не смогли пройти эстонские СМИ. 

Виктория опубликовала на своей страничке в Facebook фотографию, на которой она игриво улыбается, а в волосах блондинки появились розовые тона. 

«Как говорила одна из моих школьных подруг, лучше один раз сделать, чем не сделать и всю жизнь жалеть о несделанном!» – подписала снимок политик и добавила в описание хэштег #розовыеволосы.

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