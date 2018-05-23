Ух ты! Член Рийгикогу Виктория Ладынская-Кубитс удивила новой внешностью #розовыеволосы
23 мая 2018 г., 10:33
Политик поделилась в социальных сетях снимком, мимо которого не смогли пройти эстонские СМИ.
Виктория опубликовала на своей страничке в Facebook фотографию, на которой она игриво улыбается, а в волосах блондинки появились розовые тона.
«Как говорила одна из моих школьных подруг, лучше один раз сделать, чем не сделать и всю жизнь жалеть о несделанном!» – подписала снимок политик и добавила в описание хэштег #розовыеволосы.