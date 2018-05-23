Галерея: Меган Маркл впервые вышла в свет после свадьбы с принцем Гарри

Пока в прессе продолжают активно обсуждать подробности отгремевшей свадьбы Меган Маркл и принца Гарри, они снова оказались в центре внимания. На этот раз поводом для дискуссий стал первый совместный выход в свет в качестве супругов.

22 мая герцоги Сассекские посетили Garden Party в Букингемском дворце. Это торжественное мероприятие было приурочено к грядущему 70-летнему юбилею принца Чарльза. Помимо Гарри и Меган на вечеринке присутствовали тысячи представителей благотворительных фондов, которые поддерживают принц Уэльский и герцогиня Корнуольская. Для первого официального выхода в свет в качестве жены принца Гарри Меган выбрала платье Goat за 800 долларов, шляпку Philip Treacy и клатч Wilbur & Gussie.