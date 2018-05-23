Семья диджея Avicii опубликовала заявление о его похоронах
23 мая 2018 г., 10:01
Похороны шведского диджея Avicii, или Тима Берглинга, который умер около месяца назад, состоятся в закрытом режиме. Об этом сообщил журнал Billboard со ссылкой на родственников музыканта.
«Семья Берглинга подтвердила, что похороны будут частными, в присутствии самых близких людей. Они любезно просят СМИ уважать это решение», — говорится в сообщении.
Близкие музыканта попросили прессу уважать принятое ими решение. Поклонников диджея также не пустят на похороны.
Напомним, 28-летнего Avicii нашли мертвым в Омане 20 апреля. Полиция не нашла следов преступления в смерти всемирно известного музыканта. Позже его семья сообщила, что Берглинг покончил с собой.