Сексуальная Елена Малышева без очков произвела фурор

Очередным звездным гостем передачи Елены Малышевой «Жить здорово!» стала дочь легендарного поэта Роберта Рождественского. Фотохудожник Екатерина Рождественская прославилась благодаря серии работ с участием отечественных знаменитостей. Она снимала звезд, а затем помещала изображения в рамки всемирно известных картин – получались искусные коллажи.

В передаче показали несколько самых удачных творений Рождественской, в том числе портрет Малышевой. Правда, скандально известную ведущую на фото узнать сложно – там она без очков и гораздо моложе.

«Вот это мой любимый портрет. Я без очков. Мятежная, сексуальная красавица. Господи, ну почему я хожу в очках? Это уникальные работы, созданные одним человеком. Без прекрасного зрения все это сделать невозможно», – высказала свое мнение Малышева. Телезрители и интернет-пользователи пришли в восторг от портрета Елены.