Сексуальная Елена Малышева без очков произвела фурор

Елена Малышева удивила общественность. Популярная телеведущая в передаче показала свое изображение, на котором запечатлена без очков. Ошеломленные зрители ее не узнали.
Очередным звездным гостем передачи Елены Малышевой «Жить здорово!» стала дочь легендарного поэта Роберта Рождественского. Фотохудожник Екатерина Рождественская прославилась благодаря серии работ с участием отечественных знаменитостей. Она снимала звезд, а затем помещала изображения в рамки всемирно известных картин – получались искусные коллажи.
В передаче показали несколько самых удачных творений Рождественской, в том числе портрет Малышевой. Правда, скандально известную ведущую на фото узнать сложно – там она без очков и гораздо моложе.
«Вот это мой любимый портрет. Я без очков. Мятежная, сексуальная красавица. Господи, ну почему я хожу в очках? Это уникальные работы, созданные одним человеком. Без прекрасного зрения все это сделать невозможно», – высказала свое мнение Малышева. Телезрители и интернет-пользователи пришли в восторг от портрета Елены.