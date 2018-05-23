ср, 23.05.2018
«На высотки забирался и ходил по краю крыши с целью посмотреть на красивых эстонских девушек и показать себя» Руфер Mustang Wanted
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Звезды
Евровидение
Музыка
Эксклюзив
Party
Жизнь
Cмотри
Секс
Курьез
Розыгрыш
Мужской клуб
  • Limon
  • Звезды
  • Сексуальная Елена Малышева без очков произвела фурор

Сексуальная Елена Малышева без очков произвела фурор Смотрите фото!

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Елена Малышева

ФОТО: Scanpix

Елена Малышева удивила общественность. Популярная телеведущая в передаче показала свое изображение, на котором запечатлена без очков. Ошеломленные зрители ее не узнали.

Очередным звездным гостем передачи Елены Малышевой «Жить здорово!» стала дочь легендарного поэта Роберта Рождественского. Фотохудожник Екатерина Рождественская прославилась благодаря серии работ с участием отечественных знаменитостей. Она снимала звезд, а затем помещала изображения в рамки всемирно известных картин – получались искусные коллажи.

В передаче показали несколько самых удачных творений Рождественской, в том числе портрет Малышевой. Правда, скандально известную ведущую на фото узнать сложно – там она без очков и гораздо моложе.

ФОТО: Кадр из передачи Первого канала

«Вот это мой любимый портрет. Я без очков. Мятежная, сексуальная красавица. Господи, ну почему я хожу в очках? Это уникальные работы, созданные одним человеком. Без прекрасного зрения все это сделать невозможно», – высказала свое мнение Малышева. Телезрители и интернет-пользователи пришли в восторг от портрета Елены.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ