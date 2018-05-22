Секс после 40 лет: что следует учесть

Многие женщины этого возраста часто испытывают дискомфорт во время интима. Почему?

1. Наличие инфекций или полипов шейки матки.

2. Сильное уменьшение выработки половых гормонов.

3. Замедление кровообращения в половых органах.

Женщине надо обязательно проконсультироваться с гинекологом. Посещение врача должно быть не меньше двух раз в год. Врач после осмотра и взятия анализов даст вам нужные советы и рекомендации, возможно назначит лечение.

Как противостоять этим неприятным ощущениям?

Врач, несомненно, выпишет вам рецепт на приём специальных препаратов. Они не являются гормональными и действуют только симптоматически.

Иногда женщины применяют более жесткий метод, чтобы устранить неприятные ощущения во время полового акта. Это гормональная терапия. На данный момент различных препаратов такой направленности очень много, можно выбрать любой. Но не забывайте, что применение данных средств возможно строго по рекомендации вашего гинеколога.

А нужно ли заниматься сексом женщине после сорока?

Даже в данном возрасте секс остаётся очень важным для любой женщины. При занятии сексом у женщин происходит активная выработка определённых веществ, которые способствуют улучшению настроения. Также эти вещества положительно влияют на здоровье молочных желез женщины и сердечно-сосудистой системы.

Рекомендации

1. Регулярные занятия спортом укрепят ваш организм, повысят вашу самоуверенность и значительно преобразят фигуру. Вы будете привлекательны и сексуальны. Занятия физической культурой хорошо влияют на половые гормоны женщины, а также способствуют продлению молодости.

2. Сохраните хорошее настроение. Менопауза - это всего лишь природный процесс вашего организма. Не стоит переживать и огорчаться. Поверьте, это не старость, а лишь новый этап в вашей жизни.

3. Не бойтесь экспериментов в сексе. Даже в возрасте за 40 лет нет ничего осудительного в сексуальных экспериментах. Расскажите свои фантазии мужу, воплотите в жизнь всё, о чем вы раньше боялись сказать.