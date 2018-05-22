Эффектнее, чем стюардесса! Керсти Кальюлайд обратилась к пассажирам самолета (фото внутри)

Сегодня президент Эстонии Керсти Кальюлайд отправилась с визитом на Украину, где уже встретилась с главой государства Петром Порошенко и еще увидится с рядом других влиятельных лиц, в том числе с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом.
На странице президента Керсти Кальюлайд появились первые снимки, сделанные в рамках официального визита на Украину.
«Сегодня утром улетела на Украину вместе с официальной и бизнес-делегацией. Прием на данный момент был очень теплым. Уже пообщалась в президентом Петром Порошенко, впереди еще много встреч сегодня», - написала Керсти Кальюлайд.
А снимок на борту самолета глава Эстонии подписала так: «Еще в самолете. Слова напутствия делегации Эстонии».
Многие уже оценили образ Керсти Кальюлайд и ее стремление уделять всем особое внимание.
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