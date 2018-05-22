Эффектнее, чем стюардесса! Керсти Кальюлайд обратилась к пассажирам самолета (фото внутри)

Сегодня президент Эстонии Керсти Кальюлайд отправилась с визитом на Украину, где уже встретилась с главой государства Петром Порошенко и еще увидится с рядом других влиятельных лиц, в том числе с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом.