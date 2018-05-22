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  • Эффектнее, чем стюардесса! Керсти Кальюлайд обратилась к пассажирам самолета (фото внутри)

Эффектнее, чем стюардесса! Керсти Кальюлайд обратилась к пассажирам самолета (фото внутри)

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Керсти Кальюлайд. Снимок иллюстративный.

ФОТО: RSSIL / Chris Kleponis - Pool via CNP / MEGA

Сегодня президент Эстонии Керсти Кальюлайд отправилась с визитом на Украину, где уже встретилась с главой государства Петром Порошенко и еще увидится с рядом других влиятельных лиц, в том числе с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом. 

На странице президента Керсти Кальюлайд появились первые снимки, сделанные в рамках официального визита на Украину. 

«Сегодня утром улетела на Украину вместе с официальной и бизнес-делегацией. Прием на данный момент был очень теплым. Уже пообщалась в президентом Петром Порошенко, впереди еще много встреч сегодня», - написала Керсти Кальюлайд. 

А снимок на борту самолета глава Эстонии подписала так: «Еще в самолете. Слова напутствия делегации Эстонии». 

Многие уже оценили образ Керсти Кальюлайд и ее стремление уделять всем особое внимание.


Смотрите фото! 

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