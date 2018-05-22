Вот это ход! «Гарри свободен и доступен...»

Бренд мебели отметил, что его новый стул под названием «Гарри» доступен для желающих его приобрести. Реклама была размещена на Facebook-странице компании.

«Свободен и доступен», - гласит слоган нового продукта шведского производителя.

«Не беспокойтесь, дамы. Гарри не пропадет с рынка. Мы обещаем», - отметили представители компании в комментарии к рекламе стула, стоимость которого 65 долларов.