Юрий Стоянов рассказал, как Илья Олейников мучился перед смертью

Знаменитый отечественный артист Юрий Стоянов стал гостем программы «Судьба человека» на телеканале «Россия 1». В рамках откровенной беседы с Борисом Корчевниковым он рассказал о том, как пережил смерть своего друга и напарника по культовой программе «Городок» Ильи Олейникова.

Оказалось, что актеры родились в один день - 10 июля - с разницей в 10 лет. По словам Стоянова, Олейников многому научил его в жизни и даже прикрывал перед подругами, скрывая его измены.

«Он говорил: »Если ты кого–то разлюбил, это не значит, что я не должен с ней здороваться«. Счастливым меня сделали мой партнер, который научил меня верить в себя, он научил меня зарабатывать деньги и считать себя профессионалом, способным обеспечить семью», - признался Стоянов.

По его словам актера, он узнал о смертельной болезни напарника прямо во время работы. «У нас была сценка, где он играл любовника, а я - убегаю. И он очень громко должен был мне из шкафа крикнуть. Я ему говорю: "Ну, ты можешь крикнуть?!" А он не смог... Потом у него голос стал постепенно тухнуть, и когда сделали томографию, стало понятно, что опухоль пережимает нерв со связками», - сказал он.

По словам актера, Олейникова лечили неоперабельными методами, и тот «принял это страшно».

«Его лечили химиотерапией и лучевой терапией. После них у него начинались приступы икоты. Я попросил играть его икающим, а он ответил: "Юра, это же ужасно". У него кружилась голова, его тошнило, но он не сорвал ни одного съемочного дня», - добавил Стоянов.

По его словам, на момент ухода его друга из жизни сам он был на гастролях. Страшную новость ему сообщил сын Олейника - Денис Клявер.