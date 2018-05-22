Смотрите видео: стонущий Киркоров поразил поклонников голым торсом

"Это самое главное событие в жизни нашего коллектива после вчерашнего очень насыщенного событиями разного характера дня. Очистились от грехов, посетили Дивеевский монастырь, прикоснулись к святым мощам Серафима Саровского и искупались в святых Дивеевских источниках", — рассказал Киркоров, пишет Life.ru.

Многие поклонники отметили, что музыкант находится в отличной физической форме. Также они похвалили музыканта за желание прикоснуться к святому и побывать в месте, которое почитают православные христиане по всему миру.

Однако во время концерта в Арзамасе Киркоров попал в неприятную ситуацию. За несколько минут до окончания шоу "Я" весь зал оказался обесточен. Певец решил не уходить со сцены, а воспользоваться форс-мажором, чтобы пообщаться с поклонниками. В итоге он целый час отвечал на вопросы фанатов и раздавал автографы.