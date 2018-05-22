Смотрите видео: стонущий Киркоров поразил поклонников голым торсом

Филипп Киркоров продолжает гастролировать со своим шоу "Я" по миру. 18 мая он выступил в Арзамасе, но перед тем как дать концерт, мужчина посетил Дивеевский монастырь. Здесь он искупался в святом источнике, успев сверкнуть обнажённым торсом.
"Это самое главное событие в жизни нашего коллектива после вчерашнего очень насыщенного событиями разного характера дня. Очистились от грехов, посетили Дивеевский монастырь, прикоснулись к святым мощам Серафима Саровского и искупались в святых Дивеевских источниках", — рассказал Киркоров, пишет Life.ru.
Ну а вот пожалуй самое главное событие в нашей , с моим творческим коллективом ,жизни вчерашнего очень насыщенного событиями разного характера дня, в переезде между Муромом и Арзамасом, и наверное ЧП под конец Концерта в Арзамасе случилось не просто так...... Посещение Дивеевского Монастыря , прикосновение к святым мощам Серафима Саровского и купание в святых Дивеевских источниках .....
Многие поклонники отметили, что музыкант находится в отличной физической форме. Также они похвалили музыканта за желание прикоснуться к святому и побывать в месте, которое почитают православные христиане по всему миру.
Однако во время концерта в Арзамасе Киркоров попал в неприятную ситуацию. За несколько минут до окончания шоу "Я" весь зал оказался обесточен. Певец решил не уходить со сцены, а воспользоваться форс-мажором, чтобы пообщаться с поклонниками. В итоге он целый час отвечал на вопросы фанатов и раздавал автографы.
"Чрезвычайная ситуация в городе Арзамас не испортила впечатления ни нам, ни зрителям. Тотальное обесточивание Дворца спорта и авария на городской электростанции случилась на финальных минутах шоу "Я", но тем не менее, ещё в течение часа при полной темноте в зале, под огоньки включенных гаджетов я дал, по-моему, самое большое количество автографов за всю свою жизнь. Тем самым я пытался хоть как-то сгладить конфуз, случившийся не по нашей вине. Спасибо уважаемой публике за понимание и терпение" , — поделился музыкант.