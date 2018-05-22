вт, 22.05.2018
«На высотки забирался и ходил по краю крыши с целью посмотреть на красивых эстонских девушек и показать себя» Руфер Mustang Wanted
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  • Хайди Клум сняли с гитаристом Tokio Hotel во время их эротического трипа на яхте

Хайди Клум сняли с гитаристом Tokio Hotel во время их эротического трипа на яхте

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ФОТО: P LE FLOCH/SIPA / P LE FLOCH/SIPA

Длинноволосая 44-летняя супермодель и мама четверых детей снова стала объектом папарацци, когда резвилась со своим новым бойфрендом Томом Каулитцем — тем самым популярным у подростков мальчиком с дредами из 2007-го.

О романе заговорили около двух месяцев назад, когда модель заметили щеголяющей перед музыкантом топлес, пишет Life.ru.

Сейчас новоиспечённая парочка находится на романтическом этапе отношений. Поэтому, когда влюблённые прилетели на кинофестиваль в Канны, они решили воспользоваться моментом.

Хайди и Том арендовали яхту и уединились, чтобы отдохнуть и насладиться обществом друг друга. Возмужавший и давно сменивший причёску Том не мог оторваться от своей подружки

Модель принимала солнечные ванны в бикини от Missoni, а кавалер откровенно целовал её в живот и периодически проверял упругость пятой точки. Оказывается, у них и правда отношения, а не разовое помутнение, как некоторые сначала подумали.

Галерею с яхты смотрите ЗДЕСЬ!

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