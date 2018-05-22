Хайди Клум сняли с гитаристом Tokio Hotel во время их эротического трипа на яхте

О романе заговорили около двух месяцев назад, когда модель заметили щеголяющей перед музыкантом топлес, пишет Life.ru.

Сейчас новоиспечённая парочка находится на романтическом этапе отношений. Поэтому, когда влюблённые прилетели на кинофестиваль в Канны, они решили воспользоваться моментом.

Хайди и Том арендовали яхту и уединились, чтобы отдохнуть и насладиться обществом друг друга. Возмужавший и давно сменивший причёску Том не мог оторваться от своей подружки

Модель принимала солнечные ванны в бикини от Missoni, а кавалер откровенно целовал её в живот и периодически проверял упругость пятой точки. Оказывается, у них и правда отношения, а не разовое помутнение, как некоторые сначала подумали.