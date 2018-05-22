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Люди этих профессий дольше остальных остаются одинокими

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Бармен. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Scanpix

Оставим в стороне лирику типа «Все профессии нужны, все профессии важны»: ты уже достаточно взрослый, чтобы знать правду. Далеко не все профессии нужны и важны.

Более того, некоторые настолько не нужны и не важны, что представители этих профессий остаются одинокими в среднем дольше, чем представители других, более удачливых профессий, пишет MAXIM.

Именно к такому выводу приводит нас свежайшее исследование, посвященное теме.

Причем исследование проводили не пропитанные пылью ученые, которые годами не выходят из лабораторий и никогда не нюхали пороха ночного клуба, — нет, его проводили аналитики сайта по поиску работы zippia.com. Они изучили анкетные данные, собранные среди пользователей сайта в период с 2012 по 2016 год, и ужаснулись.

Ну ладно, ладно, может быть, и не ужаснулись, но те из аналитиков, кто подумывал по молодости стать барменом, ужаснулись.

Ведь оказалось, что именно бармены дольше остальных остаются одинокими: неженатых 40-летних барменов среди опрошенных большинство.

Теперь пройдемся по списку в порядке уменьшения процента одиночества.

Итак, 15 профессий, обладатели которых дольше остаются одинокими:

1. Бармены — 74%

2. Плиточники — 73%

3. Официанты — 69%

4. Экскурсоводы — 65%

5. Бортпроводники и стюардессы — 61%

6. Сортировщики почты — 60%

7. Флеботомисты (медработник, занимающийся взятием крови) — 60%

8. Носильщики — 58%

9. Массажисты — 57%

10. Ювелиры — 55%

11. Аниматоры — 54%

12. Парикмахеры — 54%

13. Волонтеры в приютах для животных — 52%

14. Ресепшионисты — 52%

15. Актеры — 51%

Разумеется, не надо забывать, что одиночество необязательно означает унылую безрадостную жизнь, в которой нет места человеческому теплу.

Напротив, уверены, в жизни барменов нет недостатка в безудержном сексе с едва знакомыми красотками, которых судьба ежевечерне прибивает к стойке. Да и актеры едва ли нуждаются в жалости. А уж про сортировщиков почты и говорить нечего.

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