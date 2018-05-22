Люди этих профессий дольше остальных остаются одинокими

Оставим в стороне лирику типа «Все профессии нужны, все профессии важны»: ты уже достаточно взрослый, чтобы знать правду. Далеко не все профессии нужны и важны.
Более того, некоторые настолько не нужны и не важны, что представители этих профессий остаются одинокими в среднем дольше, чем представители других, более удачливых профессий, пишет MAXIM.
Именно к такому выводу приводит нас свежайшее исследование, посвященное теме.
Причем исследование проводили не пропитанные пылью ученые, которые годами не выходят из лабораторий и никогда не нюхали пороха ночного клуба, — нет, его проводили аналитики сайта по поиску работы zippia.com. Они изучили анкетные данные, собранные среди пользователей сайта в период с 2012 по 2016 год, и ужаснулись.
Ну ладно, ладно, может быть, и не ужаснулись, но те из аналитиков, кто подумывал по молодости стать барменом, ужаснулись.
Ведь оказалось, что именно бармены дольше остальных остаются одинокими: неженатых 40-летних барменов среди опрошенных большинство.
Теперь пройдемся по списку в порядке уменьшения процента одиночества.
Итак, 15 профессий, обладатели которых дольше остаются одинокими:
1. Бармены — 74%
2. Плиточники — 73%
3. Официанты — 69%
4. Экскурсоводы — 65%
5. Бортпроводники и стюардессы — 61%
6. Сортировщики почты — 60%
7. Флеботомисты (медработник, занимающийся взятием крови) — 60%
8. Носильщики — 58%
9. Массажисты — 57%
10. Ювелиры — 55%
11. Аниматоры — 54%
12. Парикмахеры — 54%
13. Волонтеры в приютах для животных — 52%
14. Ресепшионисты — 52%
15. Актеры — 51%
Разумеется, не надо забывать, что одиночество необязательно означает унылую безрадостную жизнь, в которой нет места человеческому теплу.
Напротив, уверены, в жизни барменов нет недостатка в безудержном сексе с едва знакомыми красотками, которых судьба ежевечерне прибивает к стойке. Да и актеры едва ли нуждаются в жалости. А уж про сортировщиков почты и говорить нечего.