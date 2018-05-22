Садальский заявил, что 71-летняя Васильева ждет от него ребенка

Известный актер сообщил, что его хорошая подруга родит ему малыша.
Известный российский актер и блогер Станислав Садальский рассказал в своем Instagram о том, что его добрая подруга актриса Татьяна Васильева родит ему малыша.
В соцсетях Садальский разместил снимок, на котором он запечатлен вместе с Васильевой на фоне медицинской клиники.
«Едва поспеваю за шоу-бизнесом, вслед за Виторганами, Галкиными и пр. Взял яйцеклетку любимой актрисы театра Вахтангова, оплодотворил в канадской клинике, суррогатной матерью согласилась стать моя партнерша Татьяна. Уже прошло три недели, беременность - констатировали врачи РФ, развивается удовлетворительно», - написал артист в своем комментарии к снимку.
🌻 Едва поспеваю за шоу- бизнесом вслед за Виторганами, Галкиными и пр... Взял яйцеклетку любимой актрисы театра Вахтангова, оплодотворил в канадской клинике, суррогатной матерью согласилась стать моя партнерша Татьяна. Уже прошло три недели, беременность - констатировали врачи РФ, развивается удовлетворительно. В чудесное время мы живем, суррогатное материнство, суррогатные семьи, суррогатная жизнь. Жизнь – яркая штука, как не крути! #садальский #дитя #суррогатное_материнство