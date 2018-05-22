Садальский заявил, что 71-летняя Васильева ждет от него ребенка

Известный российский актер и блогер Станислав Садальский рассказал в своем Instagram о том, что его добрая подруга актриса Татьяна Васильева родит ему малыша.

В соцсетях Садальский разместил снимок, на котором он запечатлен вместе с Васильевой на фоне медицинской клиники.