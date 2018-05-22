вт, 22.05.2018
«На высотки забирался и ходил по краю крыши с целью посмотреть на красивых эстонских девушек и показать себя» Руфер Mustang Wanted
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Звезды
Евровидение
Музыка
Эксклюзив
Party
Жизнь
Cмотри
Секс
Курьез
Розыгрыш
Мужской клуб
  • Limon
  • Звезды
  • Садальский заявил, что 71-летняя Васильева ждет от него ребенка

Садальский заявил, что 71-летняя Васильева ждет от него ребенка

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Татьяна Васильева

ФОТО: Кадр из видео

Известный актер сообщил, что его хорошая подруга родит ему малыша.

Известный российский актер и блогер Станислав Садальский рассказал в своем Instagram о том, что его добрая подруга актриса Татьяна Васильева родит ему малыша.

В соцсетях Садальский разместил снимок, на котором он запечатлен вместе с Васильевой на фоне медицинской клиники.

«Едва поспеваю за  шоу-бизнесом, вслед за Виторганами, Галкиными и пр. Взял яйцеклетку любимой актрисы театра Вахтангова, оплодотворил в канадской клинике, суррогатной матерью согласилась стать моя партнерша Татьяна. Уже прошло три недели, беременность - констатировали врачи РФ, развивается удовлетворительно», - написал артист в своем комментарии к снимку.

🌻 Едва поспеваю за шоу- бизнесом вслед за Виторганами, Галкиными и пр... Взял яйцеклетку любимой актрисы театра Вахтангова, оплодотворил в канадской клинике, суррогатной матерью согласилась стать моя партнерша Татьяна. Уже прошло три недели, беременность - констатировали врачи РФ, развивается удовлетворительно. В чудесное время мы живем, суррогатное материнство, суррогатные семьи, суррогатная жизнь. Жизнь – яркая штука, как не крути! #садальский #дитя #суррогатное_материнство

A post shared by Станислав Садальский (@stassadal) on

Читать также

Актуально

НАВЕРХ