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Страшный факт о курении, в который всё еще не веришь

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Курение

ФОТО: Scanpix

Ты знаешь, что курение убивает. Но ты и близко не догадываешься, насколько оно смертельно, пишет Mport.ua.

Страшные результаты, полученные австралийскими учеными в ходе исследований: 

«2-е из 3-х курильщиков умирают именно из-за своей вредной привычки».

В опросе принимали участие люди в возрасте за 45. Было установлено, что у курильщиков в 3 раза больше шансов преждевременно оказаться на небесах, чем у остальных. А те, кто выкуривает 25 и больше сигарет в день, рискуют в целых 4 раза быстрее оказаться на том свете. Живут такие обычно на 10 лет меньше, чем остальные.

«Курение увеличивает риск появления до 30 разных хворей. Самые популярные среди них: рак, болезни легких и сердечно-сосудистой», — утверждает автор исследования Эмили Бэнкс.

Всё потому, что маленькие солдатики смерти воздействуют на все, что встречается у них на пути.

Не гордись собой, если всю жизнь не курил, а потом (после 45-ти) таки взялся за это гиблое дело. Шансы раньше времени познакомиться с Богом от этого не меньше. 

«Все, чего избежишь, начав курить в зрелом возрасте – это умереть молодым», — подбадривает Бэнкс. 

Ученый говорит, бросить курить гораздо легче, чем (например) отказаться от сладкого – никотин и смолы в пику сахару не вызывают настолько страшной зависимости. Поэтому бросай (а еще лучше — не начинай) курить.

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