Страшный факт о курении, в который всё еще не веришь

Страшные результаты, полученные австралийскими учеными в ходе исследований:

«2-е из 3-х курильщиков умирают именно из-за своей вредной привычки».

В опросе принимали участие люди в возрасте за 45. Было установлено, что у курильщиков в 3 раза больше шансов преждевременно оказаться на небесах, чем у остальных. А те, кто выкуривает 25 и больше сигарет в день, рискуют в целых 4 раза быстрее оказаться на том свете. Живут такие обычно на 10 лет меньше, чем остальные.

«Курение увеличивает риск появления до 30 разных хворей. Самые популярные среди них: рак, болезни легких и сердечно-сосудистой», — утверждает автор исследования Эмили Бэнкс.

Всё потому, что маленькие солдатики смерти воздействуют на все, что встречается у них на пути.

Не гордись собой, если всю жизнь не курил, а потом (после 45-ти) таки взялся за это гиблое дело. Шансы раньше времени познакомиться с Богом от этого не меньше.

«Все, чего избежишь, начав курить в зрелом возрасте – это умереть молодым», — подбадривает Бэнкс.