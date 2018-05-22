Это не сон! Парень потратил 50 тысяч евро на внешность эльфа (ГАЛЕРЕЯ)

25-летний Луис Падрон из Буэнос-Айреса увлекся миром эльфов, ангелов и фантастических существ еще в детстве, когда его жестоко дразнили сверстники. Он начал осветлять волосы и кожу. Каждый месяц он тратит около пяти тысяч долларов на специальные кремы, отбеливающие средства, уход и солнцезащитный экран с фактором SPF 100.

Среди операций, которые он сделал, - пластика челюсти, эпиляция волос на теле и операции по смене цвета радужки. Он говорит: «Я хочу быть эльфом, ангелом и существом из фентези, моя цель - выглядеть не по-человечески, а как неземное, грациозное и нежное существо».

Мужчина сделал более 40 инъекций филлеров, полностью удалил волосы на теле, сделал лазерное отбеливание кожи, чтобы избавиться от веснушек, а также использовал ботокс.