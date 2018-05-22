вт, 22.05.2018
«Посмотрели клип оригинальный, оделись и пошли снимать» Мальчик из Таллинна спародировал хит Киркорова
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Звезды
Евровидение
Музыка
Эксклюзив
Party
Жизнь
Cмотри
Секс
Курьез
Розыгрыш
Мужской клуб
  • Limon
  • Cмотри
  • Это не сон! Парень потратил 50 тысяч евро на внешность эльфа (ГАЛЕРЕЯ)

Это не сон! Парень потратил 50 тысяч евро на внешность эльфа (ГАЛЕРЕЯ)

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Аргентинец по имени Луис Падрон потратил более 50 тысяч евро на пластику и стал эльфом, передает Elu24 со ссылкой на The Sun

25-летний Луис Падрон из Буэнос-Айреса увлекся миром эльфов, ангелов и фантастических существ еще в детстве, когда его жестоко дразнили сверстники. Он начал осветлять волосы и кожу. Каждый месяц он тратит около пяти тысяч долларов на специальные кремы, отбеливающие средства, уход и солнцезащитный экран с фактором SPF 100. 

Среди операций, которые он сделал, - пластика челюсти, эпиляция волос на теле и операции по смене цвета радужки. Он говорит: «Я хочу быть эльфом, ангелом и существом из фентези, моя цель - выглядеть не по-человечески, а как неземное, грациозное и нежное существо». 

Мужчина сделал более 40 инъекций филлеров, полностью удалил волосы на теле, сделал лазерное отбеливание кожи, чтобы избавиться от веснушек, а также использовал ботокс. 

Смотрите галерею и видео! 

Читать также

Актуально

НАВЕРХ