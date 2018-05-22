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  • Вот они — главные снимки со свадьбы Гарри и Меган: бабушка не так грустна...

Вот они — главные снимки со свадьбы Гарри и Меган: бабушка не так грустна... Первые официальные фото!

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Обнародованы официальные семейные фотографии со свадьбы принца Гарри и Меган Маркл. Ими поделился Twitter-аккаунт Кенсингтонского дворца, который является официальной резиденцией внуков королевы Елизаветы II и их жен.

Снимки были сделаны фотографом Алекси Любомирски (Alexi Lubomirski) в Виндзорском замке после того, как супруги проехали по улицам Виндзора в ландо.

На первом снимке запечатлена почти вся королевская семья в окружении цветочниц и пажей: королева Елизавета II с принцем Филиппом, принц Чарльз с супругой Камиллой Паркер Боулз, сам принц Гарри вместе с Меган Маркл, мать невесты Дория Рэгланд, а также принц Уильям вместе с Кейт Миддлтон и их старшими детьми - принцем Джорджем и принцессой Шарлоттой.

На втором фото молодожены запечатлены в окружении детей, а на третьем — наедине.

Принц Гарри и Меган Маркл поблагодарили всех своих гостей, а также всех тех, кто следил за их бракосочетанием, которое прошло 19 мая в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке.

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