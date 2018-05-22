вт, 22.05.2018
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Ужас! Стерильная чистота в квартире приводит к раку крови

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Уборка. Фото иллюстративное

ФОТО: Scanpix

Ученые пришли к заключению, что чрезмерная чистота в доме способна спровоцировать онкологические заболевания, в особенности у детей. Как правило, они начинают страдать от острого лимфобластного лейкоза из-за стерильного окружения.

Для подтверждения теории ученые провели эксперимент над лабораторными мышами. Грызунов поместили в стерильные условия, после чего они чаще заболевали лейкозом, пишут Dni.ru.

У людей опасная болезнь возникает в несколько этапов, передает телеканал "360". В результате генетической мутации у зародыша формируется предрасположенность к недугу. Затем заболевание провоцируется какой-либо инфекцией.

Специалисты убеждены, что дети, которые провели первый год жизни в стерильных условиях, подвержены особому риску. Согласно статистике, многие из них получили страшный диагноз "лейкемия".

Острый лимфобластный лейкоз меньше всего затрагивает малышей, которые часто находятся в общественных местах. Онкологи считают, что иммунная система современного человека не получает необходимых "тренировок" и является крайне уязвимой.

Ранее ученые нашли в зеленом чае частицы, способные уничтожать практически все раковые клетки в легких человека. Полученные знания смогут открыть дорогу к созданию эффективных средств для борьбы со смертоносным заболеванием.

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