Ужас! Стерильная чистота в квартире приводит к раку крови

Для подтверждения теории ученые провели эксперимент над лабораторными мышами. Грызунов поместили в стерильные условия, после чего они чаще заболевали лейкозом, пишут Dni.ru.

У людей опасная болезнь возникает в несколько этапов, передает телеканал "360". В результате генетической мутации у зародыша формируется предрасположенность к недугу. Затем заболевание провоцируется какой-либо инфекцией.

Специалисты убеждены, что дети, которые провели первый год жизни в стерильных условиях, подвержены особому риску. Согласно статистике, многие из них получили страшный диагноз "лейкемия".

Острый лимфобластный лейкоз меньше всего затрагивает малышей, которые часто находятся в общественных местах. Онкологи считают, что иммунная система современного человека не получает необходимых "тренировок" и является крайне уязвимой.