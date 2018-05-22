Бог любит вас: Папа Франциск одобрил геев

Учение Римско-католической церкви считает гомосексуализм "объективно беспорядочным" и противоречащим Божьему закону. Однако теперь этот постулат поставлен под сомнение – если верить рассказу чилийца Хуана Карлоса Круза, пишут Dni.ru.

Мужчина, пострадавший от жестокого обращения со стороны чилийского священника, провел с Папой Римским три дня в апреле. О своих беседах с понтификом он рассказал журналистам. Хуан привел цитату из разговора с Франциском, которая и стала основанием для сенсационных выводов прессы.

"Вы знаете, Хуан Карлос, это не имеет значения. Бог создал вас таким. Бог любит вас таким, папа любит вас таким. И вы должны любить себя – и не беспокоиться, что говорят люди", – утешил Хуана Папа Римский.

Журналисты обратились за разъяснениями в Ватикан. Однако пресс-секретарь Святого престола Грег Берк заявил, что у них не принято комментировать частные беседы папы".

Хуан Карлос Круз стал жертвой чилийского священника Фернандо Карадима. Ватикан признал служителя виновным в злоупотреблениях в 2011 году, передает CNN.

Напомним, громкий скандал о многочисленных случаях сексуальных надругательств над детьми и подростками со стороны католических священнослужителей разгорелся еще во время понтификата предшественника Франциска – Бенедикта XVI. На прошлой неделе стало известно, что после встречи с Папой Римским Франциском все 34 чилийских епископа подали в отставку.