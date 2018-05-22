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Бог любит вас: Папа Франциск одобрил геев

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Папа Франциск.

ФОТО: Pacific Press / Sipa USA / Scanpix

Римская церковь открыла новую эру принятия и приветствия геев. Такой вывод сделали западные СМИ на основании высказывания Папы Франциска, которым поделился один из пострадавших от клерикального сексуального насилия, Хуан Карлос Круз.

Учение Римско-католической церкви считает гомосексуализм "объективно беспорядочным" и противоречащим Божьему закону. Однако теперь этот постулат поставлен под сомнение – если верить рассказу чилийца Хуана Карлоса Круза, пишут Dni.ru.

Мужчина, пострадавший от жестокого обращения со стороны чилийского священника, провел с Папой Римским три дня в апреле. О своих беседах с понтификом он рассказал журналистам. Хуан привел цитату из разговора с Франциском, которая и стала основанием для сенсационных выводов прессы.

"Вы знаете, Хуан Карлос, это не имеет значения. Бог создал вас таким. Бог любит вас таким,  папа любит вас таким. И вы должны любить себя – и не беспокоиться, что говорят люди", – утешил Хуана Папа Римский.

Журналисты обратились за разъяснениями в Ватикан. Однако пресс-секретарь Святого престола Грег Берк заявил, что у них не принято комментировать частные беседы папы".

Хуан Карлос Круз стал жертвой чилийского священника Фернандо Карадима. Ватикан признал служителя виновным в злоупотреблениях в 2011 году, передает CNN.

Напомним, громкий скандал о многочисленных случаях сексуальных надругательств над детьми и подростками со стороны католических священнослужителей разгорелся еще во время понтификата предшественника Франциска – Бенедикта XVI. На прошлой неделе стало известно, что после встречи с Папой Римским Франциском все 34 чилийских епископа подали в отставку. 

"Мы отдали решение о наших должностях в руки его Святейшества, оставляя за ним право решать за каждого из нас", – говорится в совместном заявлении епископов Чили. Его прокомментировал еще один пострадавший от скандала с педофилами в церкви, Хосе Андрес Мурильо – он уверен, что эти отставки должны быть приняты.

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