Бог любит вас: Папа Франциск одобрил геев

Римская церковь открыла новую эру принятия и приветствия геев. Такой вывод сделали западные СМИ на основании высказывания Папы Франциска, которым поделился один из пострадавших от клерикального сексуального насилия, Хуан Карлос Круз.
Учение Римско-католической церкви считает гомосексуализм "объективно беспорядочным" и противоречащим Божьему закону. Однако теперь этот постулат поставлен под сомнение – если верить рассказу чилийца Хуана Карлоса Круза, пишут Dni.ru.
Мужчина, пострадавший от жестокого обращения со стороны чилийского священника, провел с Папой Римским три дня в апреле. О своих беседах с понтификом он рассказал журналистам. Хуан привел цитату из разговора с Франциском, которая и стала основанием для сенсационных выводов прессы.
"Вы знаете, Хуан Карлос, это не имеет значения. Бог создал вас таким. Бог любит вас таким, папа любит вас таким. И вы должны любить себя – и не беспокоиться, что говорят люди", – утешил Хуана Папа Римский.
Журналисты обратились за разъяснениями в Ватикан. Однако пресс-секретарь Святого престола Грег Берк заявил, что у них не принято комментировать частные беседы папы".
Хуан Карлос Круз стал жертвой чилийского священника Фернандо Карадима. Ватикан признал служителя виновным в злоупотреблениях в 2011 году, передает CNN.
Напомним, громкий скандал о многочисленных случаях сексуальных надругательств над детьми и подростками со стороны католических священнослужителей разгорелся еще во время понтификата предшественника Франциска – Бенедикта XVI. На прошлой неделе стало известно, что после встречи с Папой Римским Франциском все 34 чилийских епископа подали в отставку.
"Мы отдали решение о наших должностях в руки его Святейшества, оставляя за ним право решать за каждого из нас", – говорится в совместном заявлении епископов Чили. Его прокомментировал еще один пострадавший от скандала с педофилами в церкви, Хосе Андрес Мурильо – он уверен, что эти отставки должны быть приняты.