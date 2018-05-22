Фото: Алина Кабаева оголилась на важном мероприятии

Накануне, 21 мая, в Москве прошел большой праздник художественной гимнастики – фестиваль "Алина", идея которого принадлежит прославленной спортсменке Алине Кабаевой. Именно она несколько лет назад придумала мероприятие, на котором могли бы выступать не только известные и заслуженные гимнастки, но и талантливые дети. Традиционно фестиваль приурочен ко Дню защиты детей, пишут Dni.ru.

В этом году в столицу России прибыли более 600 человек – участников фестиваля из самых разных стран: Италии, Болгарии, Узбекистана, Белоруссии, Азербайджана, Израиля, Казахстана и Японии. Примечательно, что расходы на проживание, проезд и питание взял на себя Благотворительный фонд Алины Кабаевой. Это касается и костюмов, которые шились на заказ.

Гостями важного мероприятия стали известные политики, деятели культуры и спорта. Среди них – спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, лидер КПРФ Геннадий Зюганов, депутат Госдумы Валентина Терешкова, режиссер Никита Михалков, олимпийские чемпионы Антон Сихарулидзе, Алексей Немов и многие другие.

"Это не очередное соревнование, где тренеры или судьи отбирают лучших. Это еще одна площадка, где можно показать себя главному тренеру сборной России по художественной гимнастике Ирине Александровне Винер. В сборной такая система, что на просмотр приезжают по две-три гимнастки от региона, а у нас в одном номере задействовано по 20-30 человек из разных городов России. Это удивительный шанс для юных спортсменов, ведь не у всех есть возможность добраться до Москвы. Наш фонд оплачивает все расходы, родители ни за что не платят. Себя хвалить не очень хорошо, но у такого шоу, особенно в детско-юношеском спорте, нет аналогов вообще нигде в мире", – цитирует Алину Кабаеву газета "Известия".