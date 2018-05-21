пн, 21.05.2018
«Во второй раз стала бабушкой. Очень хочу, чтобы из этого не делали особого события. Дети же рождаются, и здорово, что все здоровы» Эрика Салумяэ
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Звезды
Евровидение
Музыка
Эксклюзив
Party
Жизнь
Cмотри
Секс
Курьез
Розыгрыш
Мужской клуб
  • Limon
  • Жизнь
  • Назван напиток, который вредит печени сильнее водки

Назван напиток, который вредит печени сильнее водки

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: luciano de polo / PantherMedia / luciano de polo

​Употребление этого напитка провоцирует истощение функций клеток органов и тканей в человеческом организме.

Самый существенный вред организму человека наносят энергетические напитки, содержащие большое количество кофеина, - об этом в интервью Телеканалу новостей «24» заявил врач, кандидат медицинских наук Анатолий Печинка, передает Medikforum.

«Такие напитки вызывают истощение энергетических запасов в клетках органов и тканей, раздражают органы пищеварения, выжимают из организма всю возможную энергию. Энергетические напитки оказывают более агрессивное влияние на внутренние органы, чем крепкая водка», - констатировал медработник.

Анатолий Печинка отметил, что любителям подобных напитков грозит возможное развитие серьезных заболеваний пищеварительной системы, сердца. Кроме того, энергетики негативно воздействуют на психическое здоровье. Но главный урон от употребления подобных напитков несет печень.

«В слабоалкогольных напитках содержится большое количество сахара, присутствуют ароматизаторы, пищевые синтетические красители, стабилизаторы вкуса, нередко там можно обнаружить еще и суррогаты алкоголя. Подобная гремучая смесь медленно, но уверенно отравляет печень, которая вынуждена расщеплять алкоголь и выводить его из организма», – подчеркнул врач.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ