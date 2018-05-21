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Регину Тодоренко и Влада Топалова застукали за поцелуями в McDonalds Подсмотрели!

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Регина Тодоренко

ФОТО: канал "Пятница"

Ранее известная телеведущая рассказывала о своих сильных чувствах к бойфренду, но не стала уточнять его имени.

Ведущую «Орла и решки» и российского певца Влада Топалова застали за нежными объятиями и поцелуями в московском McDonalds. Об этом сообщает портал Super.

Как отмечает издание, о том, что Тодоренко встречается с Топаловым, стало известно уже давно, но кадры — еще одно доказательство!

Все давно догадывались, в кого так сильно влюблена Регина Тодоренко @reginatodorenko. А теперь официально: звезда "Орла и решки" встречается с Владом Топаловым @vladtopalovofficial. Наш гражданский журналист засек парочку в Макдаке и снял очень милое видео 😁 А подробнее читайте на нашем новом сайте. Там также подробно написано, как стать нашим гражданским журналистом, присылать нам видео/фото и получать за это деньги. Как считаете, Регина и Влад подходят друг другу?

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