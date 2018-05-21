Регину Тодоренко и Влада Топалова застукали за поцелуями в McDonalds

Ведущую «Орла и решки» и российского певца Влада Топалова застали за нежными объятиями и поцелуями в московском McDonalds. Об этом сообщает портал Super .

Как отмечает издание, о том, что Тодоренко встречается с Топаловым, стало известно уже давно, но кадры — еще одно доказательство!