Регину Тодоренко и Влада Топалова застукали за поцелуями в McDonalds

Ранее известная телеведущая рассказывала о своих сильных чувствах к бойфренду, но не стала уточнять его имени.
Ведущую «Орла и решки» и российского певца Влада Топалова застали за нежными объятиями и поцелуями в московском McDonalds. Об этом сообщает портал Super.
Как отмечает издание, о том, что Тодоренко встречается с Топаловым, стало известно уже давно, но кадры — еще одно доказательство!
Все давно догадывались, в кого так сильно влюблена Регина Тодоренко @reginatodorenko. А теперь официально: звезда "Орла и решки" встречается с Владом Топаловым @vladtopalovofficial. Наш гражданский журналист засек парочку в Макдаке и снял очень милое видео 😁 А подробнее читайте на нашем новом сайте. Там также подробно написано, как стать нашим гражданским журналистом, присылать нам видео/фото и получать за это деньги. Как считаете, Регина и Влад подходят друг другу?