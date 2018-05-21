В свадебном платье Меган Маркл нашли подвох

Артур посчитала выбор жены принца Гарри довольно необычным. «Это был очень жаркий день, а это платье — слишком теплое», — сказала она.

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Кроме того, выяснилось, почему Меган Маркл отдала предпочтение именно Givenchy.

Клэр Уайт Келлер — автор платья — феминистка и ярая защитница равноправия полов. Маркл решила поддержать Уйат Келлер и таким образом публично выразить свое уважение женщинам-дизайнерам, пишет Lenta.

Ранее, в марте, сообщалось, что невеста планирует заказать платье у британского бренда Ralph & Russo и оно обойдется ей в сто тысяч фунтов. Однако предположение не подтвердилось, а за свой наряд Givenchy Меган Маркл заплатила около 550 тысяч долларов.

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Более того, эксперты считали, что Маркл не собирается тратить на свадебное платье больше, чем герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон.