Совсем сдал: свежее видео с Кобзоном расстроило поклонников

Недавний выход в свет Иосифа Кобзона произвел неизгладимое впечатление на его поклонников. Люди, увидевшие запись, на которой запечатлен легендарный артист, очень расстроились, пишет Дни.ру.
Иосиф Кобзон стал одним из звездных гостей на юбилейном вечере поэта-песенника Михаила Гуцериева. На мероприятии побывали представители СМИ, и сотрудник одного из изданий заснял на видео легендарного исполнителя. Кобзона запечатлели в тот момент, когда он двигался вдоль рядов, держа под руку помощника.
Запись немедленно распространилась в Сети. Многочисленные поклонники мэтра пришли в уныние. По их мнению, 80-летний Кобзон сильно сдал. "Даже не знала, что так все плохо, очень очень очеть жаль, здоровья этому мужественному человеку (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Еле идет...", "Слаб стал совсем", – высказались расстроенные фанаты.
Впрочем, нашлись и те, кто отнесся с осуждением, мол, не стоило артисту в таком состоянии появляться на публике. "Если плохо себя чувствуют еще и ели передвигается – сидел бы дома. Зачем рисковать здоровьем. Надо учитывать возраст", "я может и не права , но не надо мучить себя и людей. Жалко Кобзона... Возраст", "Судя по увиденное – это начало конца", "Зачем в таком виде выходить на люди? А потом пишут что их обсуждают", – прокомментировали нерадостное видео пользователи Сети.