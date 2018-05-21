Совсем сдал: свежее видео с Кобзоном расстроило поклонников

Иосиф Кобзон стал одним из звездных гостей на юбилейном вечере поэта-песенника Михаила Гуцериева. На мероприятии побывали представители СМИ, и сотрудник одного из изданий заснял на видео легендарного исполнителя. Кобзона запечатлели в тот момент, когда он двигался вдоль рядов, держа под руку помощника.

Запись немедленно распространилась в Сети. Многочисленные поклонники мэтра пришли в уныние. По их мнению, 80-летний Кобзон сильно сдал. "Даже не знала, что так все плохо, очень очень очеть жаль, здоровья этому мужественному человеку (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Еле идет...", "Слаб стал совсем", – высказались расстроенные фанаты.

Впрочем, нашлись и те, кто отнесся с осуждением, мол, не стоило артисту в таком состоянии появляться на публике. "Если плохо себя чувствуют еще и ели передвигается – сидел бы дома. Зачем рисковать здоровьем. Надо учитывать возраст", "я может и не права , но не надо мучить себя и людей. Жалко Кобзона... Возраст", "Судя по увиденное – это начало конца", "Зачем в таком виде выходить на люди? А потом пишут что их обсуждают", – прокомментировали нерадостное видео пользователи Сети.