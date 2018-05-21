Секс-тренер из Эстонии: в домах престарелых распространяются венерические заболевания

Секс-тренер Эпп Кярсин считает, что любви все возрасты покорны. «Работающая в доме престарелых женщина как раз недавно рассказала о происходящем там, по ее словам, это неописуемо», - говорит тренер и подчеркивает, что в домах престарелых распространяются венерические заболевания, но Эпп не назвала конкретное место, где это происходит.

«В пожилом возрасте нет больше варианта, что этот или другой мужчина не подходит: сексом нужно наслаждаться, до конца жизни, тем более, что секс пожилых - это очень хороший секс», - уверена тренер. Также она добавила, что недавно появились результаты исследования, согласно которому, женщина начинает наслаждаться сексом к 66 годам.

«В этом возрасте женщина больше не переживает, что одна грудь больше другой, дама просто наслаждается. Секс может быть до конца жизни очень хорошим и доставляющим удовольствие», - говорит секс-тренер.

По словам педагога по сексуальному мастерству, на ее тренинге был 75-летний мужчина, который ушел со слезами на глазах и лишь с одним вопросом: «Почему я раньше этого не знал и мне об этом никто не говорил?» И если раньше секс был лишь для продолжения рода, а не для наслаждения, то теперь не стоит от него отказываться даже тогда, когда тебе 90 лет.