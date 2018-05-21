Пять лет врачи лечили девушку от депрессии, а оказалось, что ее заразил клещ

Микайле прописали успокоительные препараты, но на этом все. Спустя некоторое время она снова обращалась к врачам, но медики только пожимали плечами и снова прописывали ей успокоительные. Так длилось пять лет, пока девушка не пошла к своему детскому врачу-неврологу. За несколько недель он установил, что у Микайлы болезнь Лайма.

Выяснилось, что в детстве, лет в 13–14, она ходила в поход, и, возможно, там в неё впился клещ, пишет Лайф со ссылкой на Daily Mail. Болезнь Лайма сложно установить, так как похожие симптомы могут быть и у других заболеваний. Запущенная форма болезни Лайма может привести к параличу, и не исключён летальный исход.

"Я знала о такой болезни, но никогда не думала, что меня это коснется. Это очень страшно. Снаружи ты вроде абсолютно здоров, но внутри ты буквально умираешь", - говорит она.

Из-за того что врачи не могли пять лет назвать причину головных болей, усталости и появления сыпи на теле девушки, болезнь усугубилась. Микайлу заставляли отказаться от успокоительных, которые она пила несколько лет, но сделать это было сложно — у неё была к ним зависимость. Жизнь девушки начала превращаться в кошмар, а в голову лезли мысли о суициде...

"Мне говорили, что будет тяжело. Но я и не подозревала, что настолько. Когда стало известно о моём диагнозе, от меня отвернулись практически все", - рассказывает девушка.

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Микайла долгое время находилась под капельницей, у нее начались осложнения, и теперь ей выписали пособие по инвалидности. Её мечта стать медсестрой рухнула. Но девушка не отчаялась и в какой-то момент поняла, что болезнь открыла её с другой стороны и теперь она не хочет сдаваться, а хочет помогать другим людям справляться с депрессией и с другими болезнями.