Слушай: кислотно-лимонная лихорадка Барских получила неожиданное продолжение с L’One

Два совершенно разных артиста уверенно звучат на одной волне. Их объединяет авторство своих песен, безграничная вера в поставленную цель и игра вне законов шоу-бизнеса. Каждый ведёт открытый диалог с многотысячной армией поклонников по всему миру.

«В «Сделай громче» меня зацепил смысл. Это песня про нас, но песня о каждом. Кто устал от предрассудков людей, от их постоянных мнений и советов, от людей, которые видят во всем негатив. Песня о тех людях, которые могут побороть свои внутренние триггеры музыкой. Это музыка, которую можешь слышать ты сам.», - делится впечатлениями L’One. – После первого прослушивания мне захотелось не испортить трек и добавить финальные слова «чтобы не слышать всех вокруг…» Думаю, в этом есть сила, когда ты делаешь свой внутренний голос громче, чем жужжащие мнения людей вокруг».