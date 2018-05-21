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Слушай: кислотно-лимонная лихорадка Барских получила неожиданное продолжение с L’One

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Макс Барских и L’One

ФОТО: Промо

Спустя месяц после громкой премьеры «Сделай громче» Макс Барских совместно с хип-хоп исполнителем L’One преподносят сюрприз своим поклонникам в виде взрывного фитчеринга.

Два совершенно разных артиста уверенно звучат на одной волне. Их объединяет авторство своих песен, безграничная вера в поставленную цель и игра вне законов шоу-бизнеса. Каждый ведёт открытый диалог с многотысячной армией поклонников по всему миру.

«Теперь «Сделай громче» звучит ещё честнее и глубже, ведь L’One не только добавил драйва, но и рассказал историю своего пути», - комментирует Барских.

«В «Сделай громче» меня зацепил смысл. Это песня про нас, но песня о каждом. Кто устал от предрассудков людей, от их постоянных мнений и советов, от людей, которые видят во всем негатив. Песня о тех людях, которые могут побороть свои внутренние триггеры музыкой. Это музыка, которую можешь слышать ты сам.», - делится впечатлениями L’One. – После первого прослушивания мне захотелось не испортить трек и добавить финальные слова «чтобы не слышать всех вокруг…» Думаю, в этом есть сила, когда ты делаешь свой внутренний голос громче, чем жужжащие мнения людей вокруг».

Эксклюзивная видеопремьера фитчеринга состоится 18 мая на Apple Music, а 19 мая – на официальном канале Макса Барских.

Отметим, «Сделай громче» в рекордно короткие сроки ворвался не только в радио и тв хит-парады стран СНГ и Восточной Европы, крепко заняв первые места в чартах iTunes Украины, России, Белоруссии, Казахстана, также укрепил лидирующие позиции в трендах YouTube нескольких стран на месяц вперед.

Смотрите клип и слушайте трек ЗДЕСЬ!

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